Синоптики нашли на берегу Невы самое мокрое место. И это не Петербург

Погода позволила жителям Петербурга ненадолго отдохнуть от изнуряющей духоты и послала 22 июня дожди с грозами. К вечеру осадки стали более долгоиграющими и заперли горожан по домам.



Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус, в Петербурге за четверг выпало 0,5 мм осадков. При этом в Шлиссельбурге, который расположен у истока Невы в Кировском районе Ленобласти, дождя пролилось в 54 раза больше (27 мм), что составило 40% от июньской нормы.