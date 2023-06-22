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    Синоптики нашли на берегу Невы самое мокрое место. И это не Петербург

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Погода позволила жителям Петербурга ненадолго отдохнуть от изнуряющей духоты и послала 22 июня дожди с грозами. К вечеру осадки стали более долгоиграющими и заперли горожан по домам.

    Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус, в Петербурге за четверг выпало 0,5 мм осадков. При этом в Шлиссельбурге, который расположен у истока Невы в Кировском районе Ленобласти, дождя пролилось в 54 раза больше (27 мм), что составило 40% от июньской нормы.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Завтра, напомним, дожди с грозами снова дадут о себе знать. Температура воздуха днем не поднимется выше 23 градусов тепла.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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