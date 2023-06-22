Министр труда: четырехдневная рабочая неделя возможна

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости

прокомментировал перспективы введения четырёхдневной рабочей недели. По его словам, возможность имеется уже сейчас — по договоренности с работодателем, и закреплять её на законодательном уровне не имеет смысла.



«В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора», — цитирует агентство чиновника 22 июня.



Нормативно-правовая база позволяет работодателю и работнику выстраивать гибкий режим занятости.

