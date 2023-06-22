Министр труда: четырехдневная рабочая неделя возможна

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости
прокомментировал перспективы введения четырёхдневной рабочей недели. По его словам, возможность имеется уже сейчас — по договоренности с работодателем, и закреплять её на законодательном уровне не имеет смысла.
«В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора», — цитирует агентство чиновника 22 июня.
Нормативно-правовая база позволяет работодателю и работнику выстраивать гибкий режим занятости.
«Это может быть микс: нахождение в офисе три дня, а два дня, например, работа дистанционно. Это может быть и четырехдневная рабочая неделя», — сказал Котяков.
Он напомнил, что предложения о введения четырёх- или шестидневной рабочей недели периодически звучат. А в трудовом законодательстве закреплена компромиссная пятидневка. А что касается шести рабочих дней (об этом, в частности, говорили в конце мая), «работодатель должен понимать, что за сверхурочную работу надо платить больше».
В конце марта ФНПР выступила с предложением укоротить рабочую неделю. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой идее. Ещё два года назад зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна готовиться к постепенному переходу на четырёхдневную рабочую неделю. В Совкомбанке ввели экспериментальную четырехдневку и остались довольны.