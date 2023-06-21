Черный дым на фоне нежного заката. На юге Петербурга снова заклубилось

Черный дым поднялся над южной частью Петербурга вечером 21 июня. Пожар видно из нескольких районов города. Как сообщают читатели «Фонтанки», горит в Невском районе, точнее — на улице Крыленко. Некоторые обеспокоенные горожане предположили, что инцидент произошел на заводе Heineken.
Один из читателей прислал фото, на котором виден источник дыма. Судя по всему, это территория рядом с автопарком или автосервисом. На парковке рядом стоят «Газели» и другие небольшие грузовики. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МЧС по Петербургу.