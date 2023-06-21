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    Черный дым на фоне нежного заката. На юге Петербурга снова заклубилось

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    3 комментария

    Черный дым поднялся над южной частью Петербурга вечером 21 июня. Пожар видно из нескольких районов города. Как сообщают читатели «Фонтанки», горит в Невском районе, точнее — на улице Крыленко. Некоторые обеспокоенные горожане предположили, что инцидент произошел на заводе Heineken.

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    Один из читателей прислал фото, на котором виден источник дыма. Судя по всему, это территория рядом с автопарком или автосервисом. На парковке рядом стоят «Газели» и другие небольшие грузовики. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МЧС по Петербургу.

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    Комментарии 3

    Гость21 Июн 2023 в 23:04
    Smoke on the Water
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