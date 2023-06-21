«Слышали что-то, но не понимаем, что». Береговая охрана США не приблизилась к разгадке пропажи «Титана»

Береговая охрана США признала, что не может определить происхождение звуков, которые ранее были зафиксированы в районе пропажи батискафа «Титан», сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.
«Мы проводим поисковые работы в районе, где звуки были зафиксированы, но мы не знаем, чем они являются», — цитирует агентство представителя береговой охраны.
Напомним, глубоководный аппарат «Титан», на котором доставляли туристов к месту гибели лайнера «Титаник», пропал 18 июня через 1 час 45 минут после погружения. В батискафе в тот момент был запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным береговой охраны США, если аппарат не поврежден, воздух закончится в 13.30 мск в четверг.
Фонтанка писала, что на борту «Титана» — британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который ранее был пассажиром космического полета Blue Origin в июне 2022 года и был одним из первых людей, совершивших путешествие в бездну Челленджера в Тихом океане — самую глубокую из известных точек на Земле.
Также на борту «Титана» пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд. Шахзада является попечителем Института SETI, исследовательской организации в Калифорнии.