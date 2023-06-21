«Слышали что-то, но не понимаем, что». Береговая охрана США не приблизилась к разгадке пропажи «Титана»

Береговая охрана США признала, что не может определить происхождение звуков, которые ранее были зафиксированы в районе пропажи батискафа «Титан», сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.



«Мы проводим поисковые работы в районе, где звуки были зафиксированы, но мы не знаем, чем они являются», — цитирует агентство представителя береговой охраны.



Напомним, глубоководный аппарат «Титан», на котором доставляли туристов к месту гибели лайнера «Титаник», пропал 18 июня через 1 час 45 минут после погружения. В батискафе в тот момент был запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным береговой охраны США, если аппарат не поврежден, воздух закончится в 13.30 мск в четверг.

