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    «Слышали что-то, но не понимаем, что». Береговая охрана США не приблизилась к разгадке пропажи «Титана»

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    Береговая охрана США признала, что не может определить происхождение звуков, которые ранее были зафиксированы в районе пропажи батискафа «Титан», сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

    «Мы проводим поисковые работы в районе, где звуки были зафиксированы, но мы не знаем, чем они являются», — цитирует агентство представителя береговой охраны.

    Напомним, глубоководный аппарат «Титан», на котором доставляли туристов к месту гибели лайнера «Титаник», пропал 18 июня через 1 час 45 минут после погружения. В батискафе в тот момент был запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным береговой охраны США, если аппарат не поврежден, воздух закончится в 13.30 мск в четверг.

    Фонтанка писала, что на борту «Титана» — британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который ранее был пассажиром космического полета Blue Origin в июне 2022 года и был одним из первых людей, совершивших путешествие в бездну Челленджера в Тихом океане — самую глубокую из известных точек на Земле.

    Также на борту «Титана» пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд. Шахзада является попечителем Института SETI, исследовательской организации в Калифорнии.

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