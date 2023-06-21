Подробности ДТП в Дагестане, в котором погибли 8 человек. Автобус из Москвы столкнулся с грузовиком и легковой

Стали известны подробности смертельного ДТП в Дагестане. Как сообщает 21 июня ТАСС, 8 человек погибли при столкновении рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с грузовиком и легковым автомобилем.



Обстоятельства ДТП устанавливает прокуратура республики.



«По предварительным данным, примерно в 18:30 на трассе Р-217 «Кавказ», на территории Кизлярского района, произошло столкновение рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с легковой и грузовой автомашинами», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

