Подробности ДТП в Дагестане, в котором погибли 8 человек. Автобус из Москвы столкнулся с грузовиком и легковой

Стали известны подробности смертельного ДТП в Дагестане. Как сообщает 21 июня ТАСС, 8 человек погибли при столкновении рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с грузовиком и легковым автомобилем.
Обстоятельства ДТП устанавливает прокуратура республики.
«По предварительным данным, примерно в 18:30 на трассе Р-217 «Кавказ», на территории Кизлярского района, произошло столкновение рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с легковой и грузовой автомашинами», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехали заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов.
Ранее ТАСС сообщал о 9 погибших и 16 раненых в ДТП.
В региональном управлении МЧС уточнили, что автобус столкнулся с КамАЗом и Toyota Camry. По данным спасателей, в автобусе находились 24 человека.