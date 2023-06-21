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    Подробности ДТП в Дагестане, в котором погибли 8 человек. Автобус из Москвы столкнулся с грузовиком и легковой

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    Стали известны подробности смертельного ДТП в Дагестане. Как сообщает 21 июня ТАСС, 8 человек погибли при столкновении рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с грузовиком и легковым автомобилем.

    Обстоятельства ДТП устанавливает прокуратура республики.

    «По предварительным данным, примерно в 18:30 на трассе Р-217 «Кавказ», на территории Кизлярского района, произошло столкновение рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с легковой и грузовой автомашинами», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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    На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехали заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов.

    Ранее ТАСС сообщал о 9 погибших и 16 раненых в ДТП.

    В региональном управлении МЧС уточнили, что автобус столкнулся с КамАЗом и Toyota Camry. По данным спасателей, в автобусе находились 24 человека.

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