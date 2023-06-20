На КАД перекрыли движение в районе вантового моста

На внутреннем кольце КАД днём 20 июня растёт пробка перед вантовым мостом через Неву.
«После вантового моста грузовики перегородили внутреннее кольцо», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что движение транспорта на 58-м километре внутреннего кольца перекрыли сотрудники ГИБДД около 11:40.
Обычно такие перекрытия длятся несколько минут.
В 11:51 «Яндекс» зафиксировал «необычно плотную пробку» на внутреннем кольце от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Пробка растянулась на 7,7 км, в ней можно потерять 42 минуты, а обычно этот участок можно проехать за 10 минут.
В целом загруженность дорог Петербурга составляет обычные для данного времени суток 4 балла. Утренний максимум составил также 4 балла, что на 1 ниже обычного.