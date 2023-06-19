Генерал впервые сдал на краповый берет

В Подмосковье прошли испытания на право ношения крапового берета. Это почетный отличительный знак наиболее подготовленных спецназовцев Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Впервые в истории среди претендентов на краповый берет был генерал-майор — командир ОДОН имени Дзержинского Николай Кузнецов.
Обычно в испытание входят, одно за другим:
12-километровыймарш-бросок (в полной экипировке с оружием);
- огненно-штурмовая полоса;
- стрельба на фоне утомления;
- имитация штурма высотных зданий;
- выполнение акробатических упражнений;
- четыре комплекса рукопашного боя;
- рукопашные поединки (бой продолжается 12 минут без перерыва со сменой трех партнеров, двое из которых уже имеют краповый берет).
По итогам испытаний в Подмосковье право носить краповый берет заслужили семеро военнослужащих, в том числе генерал-майор Кузнецов. На фото видно, что претендентов было как минимум в два раза больше.