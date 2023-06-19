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    Генерал впервые сдал на краповый берет

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    В Подмосковье прошли испытания на право ношения крапового берета. Это почетный отличительный знак наиболее подготовленных спецназовцев Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

    Впервые в истории среди претендентов на краповый берет был генерал-майор — командир ОДОН имени Дзержинского Николай Кузнецов.

    Обычно в испытание входят, одно за другим:

    • 12-километровый марш-бросок (в полной экипировке с оружием);
    • огненно-штурмовая полоса;
    • стрельба на фоне утомления;
    • имитация штурма высотных зданий;
    • выполнение акробатических упражнений;
    • четыре комплекса рукопашного боя;
    • рукопашные поединки (бой продолжается 12 минут без перерыва со сменой трех партнеров, двое из которых уже имеют краповый берет).
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    По итогам испытаний в Подмосковье право носить краповый берет заслужили семеро военнослужащих, в том числе генерал-майор Кузнецов. На фото видно, что претендентов было как минимум в два раза больше.

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    РосгвардияКраповый берет
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    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
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