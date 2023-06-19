«Аномалий нет». В Смольном ответили, почему на улицах так много пуха

Специалисты комитета по благоустройству 19 июня по просьбе «Фонтанки» сообщили, что на сегодняшний день в Петербурге растет 95 тысяч тополей. Значительная часть из них относятся к видам, которые производят большое количество пуха, причиняя неудобства горожанам и вредя здоровью.
Как отметили в комитете, в этом году период активного распространения тополиного пуха пришелся на засушливые дни, его распространение ничего не задерживало. Именно поэтому кажется, что его в городе больше, чем обычно, но на самом деле никакого аномального объема пуха в комитете не отмечают.
«Количество тополиного пуха по годам отличается несущественно, однако в текущем году в связи с отсутствием осадков он заметнее. Дожди поспособствовали бы оседанию пуха на поверхности и упростили бы уборку», — заявили в ведомстве.
Кроме того, чиновники отметили, что тополя продолжают высаживать, но на них приходится всего 0,61% саженцев. Стоит отметить, не все виды тополей генерируют пух, и новые посадки приходятся именно на те, что не будут причинять неудобства горожанам.
«Фонтанка» накануне показывала, как сугробы из пуха завалили петербургские улицы.