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    «Аномалий нет». В Смольном ответили, почему на улицах так много пуха

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    Специалисты комитета по благоустройству 19 июня по просьбе «Фонтанки» сообщили, что на сегодняшний день в Петербурге растет 95 тысяч тополей. Значительная часть из них относятся к видам, которые производят большое количество пуха, причиняя неудобства горожанам и вредя здоровью.

    Как отметили в комитете, в этом году период активного распространения тополиного пуха пришелся на засушливые дни, его распространение ничего не задерживало. Именно поэтому кажется, что его в городе больше, чем обычно, но на самом деле никакого аномального объема пуха в комитете не отмечают.

    «Количество тополиного пуха по годам отличается несущественно, однако в текущем году в связи с отсутствием осадков он заметнее. Дожди поспособствовали бы оседанию пуха на поверхности и упростили бы уборку», — заявили в ведомстве.

    Кроме того, чиновники отметили, что тополя продолжают высаживать, но на них приходится всего 0,61% саженцев. Стоит отметить, не все виды тополей генерируют пух, и новые посадки приходятся именно на те, что не будут причинять неудобства горожанам.

    «Фонтанка» накануне показывала, как сугробы из пуха завалили петербургские улицы.

    «Июньские сугробы» на улицах Петербурга могут, конечно, радовать взор, но они приносят много проблем жителям города. На Белградской улице компания увлеклась поджиганием тополиного пуха и спалила машину. Горящий тополиный пух остановил движение на Среднем проспекте Васильевского острова. «Пуховый» пожар в Петербурге добрался до Еврейского кладбища. За минувшие сутки МЧС как минимум 9 раз выезжали тушить горящий пух — в ведомстве рассказали, что надо делать, чтобы избежать воспламенения тополиного пуха.

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