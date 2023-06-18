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    Горящий тополиный пух остановил движение на Среднем проспекте Васильевского острова

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    5 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Тополиный пух загорелся на территории Василеостровского трамвайного парка. Об этом 18 июня сообщают местные жители.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Корреспондент «Фонтанки» с места происшествия передает, что тушить огонь уже прибыли сотрудники МЧС, а инспекторы ДПС перекрыли часть проспекта.

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    В воскресенье утром пожарных вызывали на набережную Черной речки, где также загорелся тополиный пух. За минувшие сутки аналогичных вызовов, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, было девять.

    О том, что делать, если у вас во дворе много «июньского снега», читайте на «Фонтанке».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Kezevo18 Июн 2023 в 17:44
    Экстренно в 3 чтениях за час запретить зажигалки итд
    +1−0
    Гость18 Июн 2023 в 17:39
    А все потому что умалишенные граждане не дают пилить старые, хрупкие тополя
    +2−2
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