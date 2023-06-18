Горящий тополиный пух остановил движение на Среднем проспекте Васильевского острова

Тополиный пух загорелся на территории Василеостровского трамвайного парка. Об этом 18 июня сообщают местные жители.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Корреспондент «Фонтанки» с места происшествия передает, что тушить огонь уже прибыли сотрудники МЧС, а инспекторы ДПС перекрыли часть проспекта.
В воскресенье утром пожарных вызывали на набережную Черной речки, где также загорелся тополиный пух. За минувшие сутки аналогичных вызовов, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, было девять.
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