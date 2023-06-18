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    Весь мир в пуху. Посмотрите, как тополиный пух завалил Петербург

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    1 комментарий

    Санкт-Петербург в июне оказался завален тополиным пухом. Он летает везде всю последнюю неделю. Фотограф «Фонтанки» в воскресенье, 18 июня, прошелся по городу и осмотрел улицы, чтобы оценить общую пуховую ситуацию.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Самое большое количество пуха наш журналист обнаружил на Васильевском острове и на проспекте Обуховской обороны — в районе Финляндского железнодорожного моста. «Люди местами лежат в пуху и не парятся, на Васильевском острове даже пожар возник из-за пуха. В одном месте — на проспекте КИМа — я встретил уборочную технику, которая пух с обочины сметала, но возможно она просто убирала дорогу», — поделился фотограф «Фонтанки».

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    «Июньские сугробы» на улицах Петербурга могут, конечно, радовать взор, но они приносят много проблем жителям города. На Белградской улица компания увлеклась поджиганием тополиного пуха и спалила машину. Горящий тополиный пух остановил движение на Среднем проспекте Васильевского острова. «Пуховый» пожар в Петербурге добрался до Еврейского кладбища. За минувшие сутки МЧС как минимум 9 раз выезжали тушить горящий пух — в ведомстве рассказали, что надо делать, чтобы избежать воспламенения тополиного пуха.

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    Тополиный пухСанкт-Петербург
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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!18 Июн 2023 в 22:58
    а что за могилы новые на богословском у железной дороги знает кто?
    +0−0
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