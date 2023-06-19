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    «Водолазы там даже не искали». В Волге нашли тело брата основателя Cream Soda

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    В прошедшую субботу в Ярославской области обнаружили тело Романа Свиргунова — брата сооснователя группы Cream Soda Димы Новы. Спустя три месяца после трагедии он оставался единственным, кого не могли найти. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает издание 76.RU.

    Тело прохожие случайно заметили в камышах в Волге в километре от того места, где провалились ребята. «Тело оказалось на маленькой глубине, водолазы там даже не искали», — рассказал начальник Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Ярославской области Олег Беловошин.

    Основатель Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат и два друга погибли в ночь на 20 марта, выйдя на прогулку по Волге. Лед под компанией треснул, и молодые люди оказались в холодной воде. Георгий Киселев зацепился за кромку и полчаса ждал спасателей. Его сердцебиение дважды запускали в машине скорой, но спасти актера не смогли.

    Во второй половине марта в Петербурге в церкви Лурдской Богоматери прошло прощание с молодым актером Георгием Киселевым, провалившимся под лед Волги в Диево-Городище.

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    ВолгаCream SodaЯрославская область
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