«Водолазы там даже не искали». В Волге нашли тело брата основателя Cream Soda

В прошедшую субботу в Ярославской области обнаружили тело Романа Свиргунова — брата сооснователя группы Cream Soda Димы Новы. Спустя три месяца после трагедии он оставался единственным, кого не могли найти. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает издание 76.RU.



Тело прохожие случайно заметили в камышах в Волге в километре от того места, где провалились ребята. «Тело оказалось на маленькой глубине, водолазы там даже не искали», — рассказал начальник Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Ярославской области Олег Беловошин.

