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    Группа Cream Soda сообщила об опознании своего основателя, утонувшего в Волге

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    Тело Дмитрия Свиргунова, извлеченное накануне из покрытой льдом Волги, опознали утром 21 марта. Об этом сообщается в соцсетях музыкальной группы Cream Soda, которую основал погибший.

    «Мы до последнего не комментировали это, так как ждали официального подтверждения. Опознание состоялось сегодня утром: Димы с нами больше нет. Рому и Аристарха продолжают искать спасатели. Гоша погиб вчера в скорой», — рассказали музыканты своим подписчикам.

    Во вторник соболезнования семье и близким Дмитрия Свиргунова, более известного как Дима Нова, продолжают приносить слушатели и музыканты, которым довелось с ним работать. Рэпер Feduk написал пронзительное письмо, посвященное ушедшему коллеге, и опубликовал несколько видео из того самого дома в Диево-Городище, где он вместе с участниками Cream Soda писал свой альбом.

    Дмитрий Свиргунов, его брат и два друга погибли накануне, выйдя на ночную прогулку по Волге. Лед под компанией треснул, самостоятельно спастись смогла девушка, другой молодой человек позднее умер от переохлаждения в машине скорой помощи. Троих, в том числе Диму Нову, течение утащило под лед.

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