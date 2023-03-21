Группа Cream Soda сообщила об опознании своего основателя, утонувшего в Волге

Тело Дмитрия Свиргунова, извлеченное накануне из покрытой льдом Волги, опознали утром 21 марта. Об этом сообщается в соцсетях музыкальной группы Cream Soda, которую основал погибший.



«Мы до последнего не комментировали это, так как ждали официального подтверждения. Опознание состоялось сегодня утром: Димы с нами больше нет. Рому и Аристарха продолжают искать спасатели. Гоша погиб вчера в скорой», — рассказали музыканты своим подписчикам.

Во вторник соболезнования семье и близким Дмитрия Свиргунова, более известного как Дима Нова, продолжают приносить слушатели и музыканты, которым довелось с ним работать. Рэпер Feduk написал пронзительное письмо, посвященное ушедшему коллеге, и опубликовал несколько видео из того самого дома в Диево-Городище, где он вместе с участниками Cream Soda писал свой альбом.