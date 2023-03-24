    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.31eur83.15

    В Петербурге простились с актером Георгием Киселевым, провалившимся под лед Волги вместе с солистом Cream Soda

    3916

    В церкви Лурдской Богоматери в Петербурге прошло прощание с молодым актером Георгием Киселевым, который погиб, провалившись под лед Волги в Диево-Городище. На траурную церемонию приехали родные молодого человека, друзья и коллеги по театру. Корреспондент издания Starhit присутствовал на прощании.

    Служба началась в 12:00, примерно через час родные попросили посторонних покинуть церковь, чтобы провести последние минуты с телом в близком кругу. Храм был выбран не случайно, именно здесь крестили покойного. Тело актера кремируют.

    Основатель Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат и два друга погибли в ночь на 20 марта, выйдя на прогулку по Волге. Лед под компанией треснул, и молодые люди оказались в холодной воде. Георгий Киселев зацепился за кромку и полчаса ждал спасателей. Его сердцебиение дважды запускали в машине скорой, но спасти актера не смогли.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close