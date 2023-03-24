В Петербурге простились с актером Георгием Киселевым, провалившимся под лед Волги вместе с солистом Cream Soda

В церкви Лурдской Богоматери в Петербурге прошло прощание с молодым актером Георгием Киселевым, который погиб, провалившись под лед Волги в Диево-Городище. На траурную церемонию приехали родные молодого человека, друзья и коллеги по театру. Корреспондент издания Starhit присутствовал на прощании.



Служба началась в 12:00, примерно через час родные попросили посторонних покинуть церковь, чтобы провести последние минуты с телом в близком кругу. Храм был выбран не случайно, именно здесь крестили покойного. Тело актера кремируют.

