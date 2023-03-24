В Петербурге простились с актером Георгием Киселевым, провалившимся под лед Волги вместе с солистом Cream Soda

В церкви Лурдской Богоматери в Петербурге прошло прощание с молодым актером Георгием Киселевым, который погиб, провалившись под лед Волги в Диево-Городище. На траурную церемонию приехали родные молодого человека, друзья и коллеги по театру. Корреспондент издания Starhit присутствовал на прощании.
Служба началась в 12:00, примерно через час родные попросили посторонних покинуть церковь, чтобы провести последние минуты с телом в близком кругу. Храм был выбран не случайно, именно здесь крестили покойного. Тело актера кремируют.
Основатель Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат и два друга погибли в ночь на 20 марта, выйдя на прогулку по Волге. Лед под компанией треснул, и молодые люди оказались в холодной воде. Георгий Киселев зацепился за кромку и полчаса ждал спасателей. Его сердцебиение дважды запускали в машине скорой, но спасти актера не смогли.