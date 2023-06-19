Жители Центрального района утром остались без электричества. Но не все

Жители Центрального района Петербурга жалуются на отключение электричества «чуть ли не в половине района» утром 19 июня.
Читатель Владимир сообщает «Фонтанке», что нет света в районе Суворовского, Кирочной, Таврической.
Однако, по данным «Фонтанки», отключение коснулось лишь трех домов в районе.
В «Россетях Ленэнерго» уточнили, что произошло технологическое нарушение на кабельной линии 6кВ в районе Кирочной улицы. На месте работают аварийные бригады. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.