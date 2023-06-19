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    Жители Центрального района утром остались без электричества. Но не все

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    Жители Центрального района Петербурга жалуются на отключение электричества «чуть ли не в половине района» утром 19 июня.

    Читатель Владимир сообщает «Фонтанке», что нет света в районе Суворовского, Кирочной, Таврической.

    Однако, по данным «Фонтанки», отключение коснулось лишь трех домов в районе.

    В «Россетях Ленэнерго» уточнили, что произошло технологическое нарушение на кабельной линии 6кВ в районе Кирочной улицы. На месте работают аварийные бригады. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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