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    РИА Новости: В отношении мужа актрисы Кристины Бабушкиной завели уголовное дело из-за наркотиков и укуса

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    6 комментариев

    В Москве возбудили уголовное дело против мужчины, который применил насилие к сотруднику ДПС. Сотрудник правоохранительных органов ранее нашел в машине у москвича наркотики. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк СК РФ.

    Агентство со ссылкой на источник пишет, что речь идет о супруге актрисы Кристины Бабушкиной — Андрее Гацунаеве. «[Тот], предположительно, укусил полицейского», — сказано в публикации.

    Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и части 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

    По данным следствия, на улице Коровий Вал в Москве 16 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль — за его рулем находился 45-летний мужчина. В ходе осмотра нашли сверток с наркотиками. Мужчина, утверждает следствие, не желал быть привлеченным к уголовной ответственности, поэтому применил насилие в отношении сотрудника ДПС.

    Ранее СМИ сообщали, что звезду сериала «Беспринципные» актрису Кристину Бабушкину ГИБДД задержала в центре Москвы вместе с мужем.

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    НаркотикиМоскваГИБДД
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    Комментарии 6

    AlBerkut16 Июн 2023 в 21:10
    Фамилия мента случайно не Шашлык? 🤔
    Если да, то понять и простить 😂😂😂😂
    +0−0
    86734322216 Июн 2023 в 20:32
    у нее же вроде муж Лёня Воронин
    +0−0
    Соловей-Помётчик16 Июн 2023 в 20:25
    Чья Кристина?
    +0−0
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