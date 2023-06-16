РИА Новости: В отношении мужа актрисы Кристины Бабушкиной завели уголовное дело из-за наркотиков и укуса

В Москве возбудили уголовное дело против мужчины, который применил насилие к сотруднику ДПС. Сотрудник правоохранительных органов ранее нашел в машине у москвича наркотики. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк СК РФ.



Агентство со ссылкой на источник пишет, что речь идет о супруге актрисы Кристины Бабушкиной — Андрее Гацунаеве. «[Тот], предположительно, укусил полицейского», — сказано в публикации.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и части 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).