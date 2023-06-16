КАД в районе Ломоносова сузят до конца июня, чтобы убрать колею

Дорожные работы ограничат движение на участке кольцевой автодороги Петербурга между Ораниенбаумским проспектом и дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка». Для проезда в сторону дамбы останутся две из трех полос.
С 23 по 30 июня на участке со 111-го по 116-й километр внутреннего кольца КАД будет перекрыта третья полоса движения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах на время работ ограничат скорость до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.
АО «ВАД» будет устранять на участке колейность покрытия проезжей части. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.