«Коррективы во временное пространство». Киркоров рассказал, почему задерживается его инвестпроект в Ленобласти

Известный певец Филипп Киркоров сообщил, что торгово-развлекательный центр в Новосаратовке, о котором он договорился с властями год назад, готов к стройке. Опаздывают потому, что нет разрешения от властей Ленобласти.



Даниил Румянцев

О судьбе своего девелоперского проекта Киркоров рассказал 15 июня в кулуарах ПМЭФ-2023. «Реалии сегодняшних дней внесли некие временные коррективы, – сообщил он. – Он находится сейчас в правительстве Ленинградкой области, у Александра Юрьевича Дрозденко, и мы как партнеры с Кононовым и Баракиным Михаилом, ждем решения, когда можно будет начать строительство. Потому что все еще идет согласование».



Музыкант – и теперь уже инвестор – подчеркнул, что все коммуникации подведены и даже плоащди заведомо сданы в аренду. «14 тысяч квадратных метров оприходованы, это будут российские бренды, – рассказал Киркоров. – Ждем решения правительства Ленинградской области, чтобы мы приступили к стройке. Все готово для того, чтобы центр «Звезда» был в ближайшее время построен. События внесли свои коррективы во временное пространство, мы немножко опаздываем». Кроме того, он подчеркнул, что на нынешний форум деловой программы у него нет.



«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте строительства торгово-развлекательного центра «Звезда» в Новосаратовке, о котором Киркоров и правительство Ленобласти договорились на прошлом ПМЭФ, закончить хотели уже к концу 2023 года. Партнерами певца в проекте являются предприниматели Дмитрий Кононов и Михаила Баракин. Последний может поспорить в экстравагантности поведения с самим Киркоровым – в частности, за новой дорогой иномаркой он приходил в салон с живым львенком. А в начале 2023 года большой резонанс получило видео со дня рождения в Дубае, где была воспроизведена обстановка передачи «Вечерний Ургант» все с тем же Киркоровым.

