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    ПМЭФ2022

    «Господь и грешников принимает». Советник Путина прокомментировал появление Киркорова на ПМЭФ

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    9 комментариев

    Советник президента РФ Антон Кобяков высказался об участии звезды российской эстрады Филиппа Киркорова на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 18 июня пишет 47news.

    В появлении гламурного инвестора на главном саммите страны ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ не увидел диссонанса.

    «Господь и грешников принимает», — сказал Кобяков.

    В «нулевой» день форума король российской эстрады и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса.

    Советник президента отметил и решительный ответ певца на вопрос о возможных санкциях за участие в ПМЭФ. «Киркоров ответил: «Но петь-то они мне не запретят». Пусть поет», — сказал Кобяков.

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    Комментарии (9)

    274866414
    А что Кобяков разрешает Киркорову петь? Лучше бы молчал...Кто будет помнить этого Кобякова хотя бы через 10 лет?
    Васисуалий Лошков
    а Залдостанова,примет?
    252674901
    Почему не было Бузовой и Кривоногих?
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