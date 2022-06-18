«Господь и грешников принимает». Советник Путина прокомментировал появление Киркорова на ПМЭФ

Советник президента РФ Антон Кобяков высказался об участии звезды российской эстрады Филиппа Киркорова на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 18 июня пишет 47news.
В появлении гламурного инвестора на главном саммите страны ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ не увидел диссонанса.
«Господь и грешников принимает», — сказал Кобяков.
В «нулевой» день форума король российской эстрады и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса.
Советник президента отметил и решительный ответ певца на вопрос о возможных санкциях за участие в ПМЭФ. «Киркоров ответил: «Но петь-то они мне не запретят». Пусть поет», — сказал Кобяков.