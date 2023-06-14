1,3 миллиарда для «Защитников Отечества». Правительство РФ выделило деньги на реабилитацию ветеранов СВО

Правительство РФ выделило более 1,3 миллиарда рублей на организацию работы фонда «Защитники Отечества», который должен поддерживать ветеранов СВО, сообщает 14 июня ТАСС. Агентство ссылается на документ за подписью премьера Михаила Мишустина.
«Выделить Минтруду России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 314 700 тыс. рублей на предоставление гранта в форме субсидии», — цитирует текст документа агентство.
Средства выделяются в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина.
Напомним, об открытии федерального фонда «Защитники Отечества» в конце мая рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, уже тогда были набраны сотрудники с опытом в социальной сфере. На федеральном уровне фонд возглавляет супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилёва. Центральный офис фонда со 130 сотрудниками базируется в Москве.
30 мая и в Петербурге появилось пространство для реабилитации участников СВО. Территория предоставлена бизнес-центром Bronka Space. На открытии были губернатор Александр Беглов, генеральный директор Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров.
Финансирование фонда предполагается из федерального бюджета и пожертвований.