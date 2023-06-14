    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, вос

    765мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd84.32eur91.07

    1,3 миллиарда для «Защитников Отечества». Правительство РФ выделило деньги на реабилитацию ветеранов СВО

    556
    8 комментариев

    Правительство РФ выделило более 1,3 миллиарда рублей на организацию работы фонда «Защитники Отечества», который должен поддерживать ветеранов СВО, сообщает 14 июня ТАСС. Агентство ссылается на документ за подписью премьера Михаила Мишустина.

    «Выделить Минтруду России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 314 700 тыс. рублей на предоставление гранта в форме субсидии», — цитирует текст документа агентство.

    Средства выделяются в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина.

    Напомним, об открытии федерального фонда «Защитники Отечества» в конце мая рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, уже тогда были набраны сотрудники с опытом в социальной сфере. На федеральном уровне фонд возглавляет супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилёва. Центральный офис фонда со 130 сотрудниками базируется в Москве.

    30 мая и в Петербурге появилось пространство для реабилитации участников СВО. Территория предоставлена бизнес-центром Bronka Space. На открытии были губернатор Александр Беглов, генеральный директор Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров.

    Финансирование фонда предполагается из федерального бюджета и пожертвований.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Фонд Защитники Отечества
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close