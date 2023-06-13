В Доме радио руками уличных музыкантов соберут «звуковое поле» Петербурга

Концерт, цель которого «сделать срез звукового поля Петербурга», собрав в Доме радио городских уличных музыкантов, — придумал композитор, резидент проекта Алексей Ретинский. Премьера программы «Город как звук» пройдет 16 и 17 июня.
Участников для коллективного «уличного выступления под крышей» отбирали по заявкам. Их было более двух десятков, в Доме радио отобрали восемь. Порядок выступлений сформирует свою драматургию, уникальную для каждого концерта. Свяжет столь разные стили — электронное звучание, созданное Ретинским.
В концерте примут участие Михаил Тюменцев, более известный в Петербурге как трубач дядя Миша, мультиинструменталистка Dark Diva, кларнетист Андрей Стефинов, барабанщик Алексей Шевченко, скрипачка Надежда Козина, звонарь Андрей Иванов, гитарист Алексей Соловьев и гусляр Ростислав Иванов.
Задуманный в декабре 2022 года проект в условиях нынешней реальности, когда уличные музыканты должны согласовывать свои выступления, обретает особое значение: согласно задумке авторов, он должен показать, что Дом радио — площадка, открытая для творчества и диалога.