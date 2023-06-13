Москва готова создать на Украине санитарную зону: новости СВО за 13 июня

Власти России рассматривают возможность создания на Украине санитарной зоны — чтобы обезопасить страну от обстрелов Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 июня.

Владимир Путин дал большую пресс-конференцию военкорам Российский президент встретился с военными корреспондентами и блогерами и обсудил с ними наболевшие вопросы, связанные со спецоперацией. За два с лишним часа глава государства рассказал об украинском контрнаступлении, ситуации с Каховской ГЭС, вероятности введения военного положения в стране и новой волны мобилизации. Оценивая положение дел с начала украинского контрнаступления, президент отметил, что потери Украины в личном составе «приближаются к катастрофическим».

— Россия несет в 10 раз меньше потерь, чем Украина, которая ведет контрнаступление. <...> По личному составу пусть Минобороны говорит, танков у них [потеряно] свыше 160, у нас — 54. Часть из них подлежит ремонту, — подчеркнул Путин.

Рассказывая о вероятности военного положения и мобилизации, президент заявил, что в целом в стране нет необходимости вводить военное положение, а новая волна мобилизации зависит от того, какие цели перед собой будут ставить власти, «но на сегодняшний день нет такой необходимости».

Отвечая на вопрос об атаках беспилотников на столицу и регионы России, президент заверил, что «Москва и другие города будут защищены от атак дронов», а если прилеты будут продолжаться, российские власти будут рассматривать вопрос создания на Украине «санитарной зоны» — чтобы обезопасить территорию страны от обстрелов. Как объяснил MSK1.RU заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, в санитарной зоне уничтожают любые вооруженные силы противника. — Это зона, где нет вооруженных сил (противника. — Прим. ред.), где любое появление вооруженных сил приводит к их уничтожению. Они немедленно уничтожаются, — объяснил Сивков.

Еще один вопрос, который затронули на встрече Путина с военкорами, — прекращение конфликта на Украине. По словам президента, «если Запад действительно хочет завершения конфликта на Украине мирным путем, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву». Другие подробности встречи мы рассказывали в отдельном материале. США выделили Украине новый пакет военной помощи США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $ 325 млн . По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в пакет вошли средства ПВО, боеприпасы для ствольной артиллерии и РСЗО HIMARS, бронетехника из резервов Пентагона.

Выделить Украине новый пакет военной помощи в середине апреля распорядился президент США Джо Байден. Тогда сообщалось, что Украина получит от США боеприпасы для артиллерийского ракетного комплекса HIMARS, ракеты TOW, комплексы противотанкового вооружения АТ-4 , противотанковые мины, подрывные и авиационные боеприпасы, более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию, четыре машины тылового обеспечения, оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей и для охраны портов и гаваней, а также другое полевое оружие.

Это уже 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов Министерства обороны. Участников спецоперации хотят освободить от уголовной ответственности В Госдуму поступил законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников спецоперации. Документ внесли депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина, а также глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. — Согласно законопроекту лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, могут быть освобождены от уголовной ответственности или от уголовного наказания (в зависимости от стадии осуществляемого в отношении них уголовного преследования), со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, либо со дня увольнения с военной службы (с отдельными исключениями), — объяснил Клишас. — Законопроект позволит лицам, совершившим преступление, проходить военную службу в зоне СВО и таким образом реабилитироваться в глазах общества.

Действия закона предлагается распространить на тех, кто совершил преступления до дня вступления его в законную силу. ФСБ сообщила об аресте бывших работников ОПК России, подозреваемых в шпионаже Двух бывших работников ОПК России арестовали по подозрению в шпионаже для разведки Украины. По версии ФСБ, они передавали иностранной разведке «техническую документацию и образцы изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС». Также задержанных подозревают в подготовке к подрывам железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения подразделений ВС РФ. Число погибших после прорыва плотины Каховской ГЭС выросло до 17 Глава херсонского правительства Андрей Алексеенко заявил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 17 — «подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 в Алешках».

Алексеенко также отметил, что с 13 июня власти региона начали выплачивать первоочередные компенсации пострадавшим — по 10 тысяч рублей.

— Принято уже более 500 заявлений людей — как на месте в Алешках, Голой Пристани и Новой Каховке, так и в пунктах временного размещения в Скадовске, Железном Порту и других районах, — написал Алексеенко у себя в телеграм-канале. — Для получения этой меры поддержки нужно только заявление человека, находившегося в зоне ЧС. Компенсации за частичный или полный ущерб имуществу (50 или 100 тысяч рублей на человека) будут выплачиваться по решениям местных комиссий. Постараемся также начать выплату в ближайшие дни. Ранее власти Новой Каховки рассказывали, что из-за подтоплений после разрушения плотины Каховской ГЭС погибли 5 человек, 41 человек пострадал.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщали, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.



Макрон рассказал, сколько продлится украинское контрнаступление

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что украинское контрнаступление продлится несколько недель или месяцев. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

— Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано. Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев. Мы сделали всё, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию, но никогда не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта, — подчеркнул Макрон.