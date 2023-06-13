    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, с-з

    766мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    Боевые действия

    Путин: Спецоперация выявила неэффективных «паркетных» генералов в ВС РФ

    3696
    26 комментариев

    Проведение спецоперации выявило неэффективных «паркетных» генералов в ВС РФ, зато вывело эффективных людей из тени. Об этом во вторник, 13 июня, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

    «Очень быстро начали понимать, что «паркетные генералы» <…> они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их было не видно и не слышно, а они очень нужны», — сказал глава государства (цитата по РБК).

    Как отметил Путин, такие люди, к огромному сожалению, уходят первыми из жизни, потому что не жалеют себя.

    Также президент России провел аналогию с ситуацией, которая складывалась во время пандемии коронавируса.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Владимир ПутинСпецоперация

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close