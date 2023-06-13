Путин: Спецоперация выявила неэффективных «паркетных» генералов в ВС РФ

Проведение спецоперации выявило неэффективных «паркетных» генералов в ВС РФ, зато вывело эффективных людей из тени. Об этом во вторник, 13 июня, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Очень быстро начали понимать, что «паркетные генералы» <…> они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их было не видно и не слышно, а они очень нужны», — сказал глава государства (цитата по РБК).

Как отметил Путин, такие люди, к огромному сожалению, уходят первыми из жизни, потому что не жалеют себя.