Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в ходе боевых действий

В зоне спецоперации погиб пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов. Ему был 41 год . Об этом во вторник, 13 июня , сообщила Федерация по пауэрлифтингу Красноярского края на своей странице во «ВКонтакте».



«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова», — сказано в посте. Прощание с погибшим пройдет в среду на кладбище Бадалык.

Издание NGS24.RU подтверждает гибель чемпиона мира по пауэрлифтингу. По их данным, мужчина погиб в апреле нынешнего года в Артёмовске (украинское название Бахмут).