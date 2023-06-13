Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в ходе боевых действий

В зоне спецоперации погиб пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов. Ему был
«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова», — сказано в посте. Прощание с погибшим пройдет в среду на кладбище Бадалык.
Издание NGS24.RU подтверждает гибель чемпиона мира по пауэрлифтингу. По их данным, мужчина погиб в апреле нынешнего года в Артёмовске (украинское название Бахмут).
«Погиб в апреле, сейчас только доехал до дома. Обстоятельств гибели я не знаю, в Бахмуте он погиб. Мы не знали, что он вообще там находится. Сообщили матери. У него мать осталась, сестра и жена. Им сообщили, когда в Новосибирск привезли уже», — рассказал тренер Владимир Кортунов, у которого Бархатов занимался пауэрлифтингом.
В мае 2022 года Максим Бархатов, уточняет NGS24.RU, был приговорен к шести годам строгого режима за взятку. Он занимал должность главы Центра реализации социальных проектов и отдавал подряды дружественным фирмам.