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    Боевые действия

    Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в ходе боевых действий

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    В зоне спецоперации погиб пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов. Ему был 41 год. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила Федерация по пауэрлифтингу Красноярского края на своей странице во «ВКонтакте».

    «С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова», — сказано в посте. Прощание с погибшим пройдет в среду на кладбище Бадалык.

    Издание NGS24.RU подтверждает гибель чемпиона мира по пауэрлифтингу. По их данным, мужчина погиб в апреле нынешнего года в Артёмовске (украинское название Бахмут).

    «Погиб в апреле, сейчас только доехал до дома. Обстоятельств гибели я не знаю, в Бахмуте он погиб. Мы не знали, что он вообще там находится. Сообщили матери. У него мать осталась, сестра и жена. Им сообщили, когда в Новосибирск привезли уже», — рассказал тренер Владимир Кортунов, у которого Бархатов занимался пауэрлифтингом.

    В мае 2022 года Максим Бархатов, уточняет NGS24.RU, был приговорен к шести годам строгого режима за взятку. Он занимал должность главы Центра реализации социальных проектов и отдавал подряды дружественным фирмам.

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    СпецоперацияБоевые действия

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