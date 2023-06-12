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    Бывший чиновник из Ленобласти стал министром в ДНР. Он будет отвечать за стройку

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    Экс-глава Госстройнадзора Ленинградской области Николай Циганов назначен министром строительства и ЖКХ в ДНР. Соответствующий указ 12 июня подписал врио главы республики Денис Пушилин, сообщает 47news. Действие указа начинается со дня его подписания.

    До лета 2022 года Николай Циганов работал председателем Госстройнадзора Ленобласти, затем стал представителем губернатора Ленобласти в ДНР, где занимался восстановлением подшефного региону города Енакиева, а затем — Мариуполя. Ранее чиновник рассказывал, как попал под обстрел в Донецке.

    В 2020–2021 годах Николай Циганов работал в должности замруководителя Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. В Госстройнадзор он перешел из дирекции Минкульта: в октябре 2018 года Циганов возглавил Северо-Западную дирекцию Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации. Однако проработал на должности немногим больше года.

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