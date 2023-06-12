«Нас никто не поставил в известность». Жильцы знаменитого Дома со шпилем борются против продажи чердака инвестору

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жильцы Дома со шпилем на Московском проекте, 190, где в подростковом возрасте жил Виктор Цой, борются против продажи чердака в памятнике неоклассицизма, о которой узнали из объявления на двери парадной. Соседи считают, что Смольный неправомерно национализировал общедомовое имущество без проведения собрания собственников, и не хотят делить площади с потенциальным инвестором. Разобраться в ситуации они попросили Следственный комитет и прокурора города.



Как рассказали «Фонтанке» жильцы, для них продажа надстройки-мезонина и чердака стала полной неожиданностью. «Нас никто не поставил в известность. Мы узнали об этом совершенно случайно, увидев объявление на дверях дома», — сообщила одна из жительниц дома.

По ее словам, объявление заметили 6 июня, позвонили по указанному в нем телефону и узнали, что торги должны состояться уже через месяц. Когда стали рассматривать документацию к торговой процедуре, выяснили, что чердак был переведен в собственность города еще 25 января 2023 года.



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Смольный запланировал продать помещение площадью 273,7 кв. м в доме-памятнике по начальной цене в 12 млн рублей. Торги назначены на 11 июля.

Наиболее эффективным вариантом использования объекта в документах называется «помещение свободного назначения». Это означает любые не связанные с жильем цели, но с учетом обременений. Потенциальному покупателю предстоит соблюдать требования закона об объектах культурного наследия и предоставлять эксплуатирующим организациям беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию для ремонтных работ.



Учитывая, что вход в помещение осуществляется только через парадную, а от любого коммерческого предприятия в жилом доме закон также требует и отдельного входа, законных вариантов у бизнеса, мягко говоря, немного. В теории помещение можно перевести в жилое, но это гарантирует собственнику несоизмеримо больше хлопот.



Так или иначе, перспектива делить дом с предпринимателями жильцам категорически не нравится. Ранее они уже настрадались от бесконечных визитов руферов и боролись с непрошеными гостями своими силами. С лета прошлого года «стало потише», но вот пришла новая беда.



Собственники квартир обратились с заявлением к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и прокурору Петербурга Виктору Мельнику. В нем жильцы просят проверить законность отчуждения помещения в собственность города. Со ссылкой на положения Жилищного кодекса они указывают, что это общая долевая собственность и превращать ее в государственную Смольный мог только на основании соответствующего решения общего собрания собственников, которое в данном случае не проводилось. Также граждане просят проверить законность выставления объекта недвижимости на торги и запретить проведение процедуры, пока проверка не будет закончена.



Под обращением подписались жильцы семи квартир, экстренно собрать подписи всех было нереально, потому что часть людей находятся за городом или в отъезде. Соседи представляют и их интересы тоже.

«Все жильцы дома выражают крайнюю обеспокоенность тем обстоятельством, что в результате торгов неэксплуатируемая надстройка и чердак, выставленные на торги, перейдут в собственность частного инвестора, который в целях возвращения затраченных на приобретение данного объекта недвижимости денежных средств начнет вести в данных помещениях коммерческую деятельность, которая будет нарушать не только права и законные интересы всех жильцов дома, но и приведет также к непоправимым последствиям в отношении несущих конструкций здания, которое является объектом культурного наследия, находится под охраной, что может повлечь угрозу всему зданию в целом», — говорится в обращении.

Кроме того, заявители заходят с козырей, говоря, что передача чердака в частные руки может создавать угрозу для первых лиц государства, которые регулярно проезжают по Московскому проспекту.

Для комитета имущественных отношений (КИО) такая претензия далеко не первая. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, спорное помещение было учтено в реестре государственной собственности Петербурга, поэтому город зарегистрировал свое право собственности на него и оспорить это можно только в суде.

По определению Конституционного суда (от 23.04.2015 № 912-О) в домах могут быть иные нежилые помещения, которые предназначены для самостоятельного использования и не являются общим имуществом. Их принадлежность определяется исходя из их предназначения и использования на дату приватизации первой квартиры в доме, а также тем, есть ли там домовое оборудование, обслуживающее более одного помещения.



Выявлением помещений, обладающих признаками общего имущества по этим критериям, занимается специальная межведомственная комиссия. Чтобы понимать масштаб, за неполный 2017 год она рассмотрела принадлежность чердаков и подвалов по 538 адресам и в 348 случаях решила, что помещения можно отдать товариществам собственников жилья. За шесть месяцев 2019 года общедомовой собственностью признали 675 помещений общей площадью более 69 тысяч квадратных метров. С января по апрель 2023 года комиссия в среднем рассматривала по 150 адресов в месяц, большую часть из которых (в среднем по 127 в месяц) оставляла за жильцами.



Однако в КИО обращают внимание, что в случае с домом № 190 по Московскому проспекту чердак ранее использовался под мастерскую и обслуживался обособленно. В границах помещения нет теплоцентров, водопроводных и элеваторных узлов, приборов учёта и иного технологического оборудования, предназначенного для обслуживания всего дома.



Помимо прочего, жильцы обращают внимание на плачевное состояние памятника сталинского неоклассицизма. Последние годы колонны и скульптуры на вершине дома затянуты зеленой сеткой. Здание включено в программу Фонда капремонта на 2023 год, но дойдут ли до него руки в этом году неизвестно.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

