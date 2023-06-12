    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, ю-з

    773мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd82.64eur89.01

    Десять тысяч военных. НАТО начало крупнейшие в истории воздушные учения

    1669
    7 комментариев

    Учения НАТО Air Defender — 23 под руководством Германии стартовали 12 июня и продлятся до 23 числа. Об этом сообщает France24.

    В учениях примут участие 250 военных самолетов из 25 стран — членов НАТО и партнеров. В их число входят, в частности, Япония и Швеция, претендующие на вступление в альянс. Также предполагается участие до 10 тысяч человек.

    В рамках Air Defender — 23 будут отрабатывать защиту от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или морские порты на территории НАТО.

    Учения были задуманы в 2018 году, а их организаторы настаивают на том, что отработка не направлена на конкретные цели. Пройдут они на двух авиабазах в Германии, а также в Нидерландах и Чехии.

    Из-за закрытия районов учений для гражданских воздушных судов возможны изменения в расписаниях полетов, предупредили власти Германии.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НАТО
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close