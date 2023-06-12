Десять тысяч военных. НАТО начало крупнейшие в истории воздушные учения

Учения НАТО Air Defender — 23 под руководством Германии стартовали 12 июня и продлятся до 23 числа. Об этом сообщает France24.



В учениях примут участие 250 военных самолетов из 25 стран — членов НАТО и партнеров. В их число входят, в частности, Япония и Швеция, претендующие на вступление в альянс. Также предполагается участие до 10 тысяч человек.



В рамках Air Defender — 23 будут отрабатывать защиту от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или морские порты на территории НАТО.



Учения были задуманы в 2018 году, а их организаторы настаивают на том, что отработка не направлена на конкретные цели. Пройдут они на двух авиабазах в Германии, а также в Нидерландах и Чехии.

