Минобороны РФ: Украина пыталась атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота. Новости СВО за 11 июня

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать Черноморский флот
В Минобороны РФ заявили, что ВСУ попытались атаковать шестью морскими беспилотными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота. Это произошло ночью около 01:30 по московскому времени. Судно контролировало обстановку на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Все атаковавшие катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, сообщили в Минобороны РФ. Там также отметили, что во время атаки над Черным морем вел разведку беспилотник
Минобороны РФ
Обмен пленными
Россия и Украина обменялись военнопленными. Это произошло в результате переговорного процесса. С территории Украины вернули 94 российских военнослужащих, которые находились в плену. Им грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киев вернулись 95 военнопленных, среди которых «защитники "Азовстали"» и взятые в плен в Бахмуте бойцы ВСУ.
На Украине обвинили Россию в причастности к подрыву на Каховской ГЭС
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия причастна к подрыву Каховской ГЭС.
— Подрыв Каховской ГЭС, очевидно, осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления, — написала Анна Маляр в своем Telegram-канале.