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    Спецоперация на Украине

    Минобороны РФ: Украина пыталась атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота. Новости СВО за 11 июня

    Главные события последних суток

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    9 комментариев
    В Минобороны РФ заявили, что атака ВСУ оказалась безуспешной
    В Минобороны РФ заявили, что атака ВСУ оказалась безуспешнойСкриншот: Минобороны РФ
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать Черноморский флот

    В Минобороны РФ заявили, что ВСУ попытались атаковать шестью морскими беспилотными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота. Это произошло ночью около 01:30 по московскому времени. Судно контролировало обстановку на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    Все атаковавшие катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, сообщили в Минобороны РФ. Там также отметили, что во время атаки над Черным морем вел разведку беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США.

    Минобороны РФ

    Обмен пленными


    Россия и Украина обменялись военнопленными. Это произошло в результате переговорного процесса. С территории Украины вернули 94 российских военнослужащих, которые находились в плену. Им грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киев вернулись 95 военнопленных, среди которых «защитники "Азовстали"» и взятые в плен в Бахмуте бойцы ВСУ.

    На Украине обвинили Россию в причастности к подрыву на Каховской ГЭС

    Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия причастна к подрыву Каховской ГЭС.

    — Подрыв Каховской ГЭС, очевидно, осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления, — написала Анна Маляр в своем Telegram-канале.

    В Минобороны РФ заявили, что атака ВСУ оказалась безуспешной
    В Минобороны РФ заявили, что атака ВСУ оказалась безуспешнойСкриншот: Минобороны РФ

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