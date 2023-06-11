WSJ: финансист Джордж Сорос передаст сыну Александру бизнес на 25 миллиардов долларов

Финансист и инвестор Джордж Сорос передает младшему сыну Александру Соросу контроль над своим бизнесом стоимостью в 25 миллиардов долларов. Об этом 11 июня сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, ранее Сорос не планировал передавать фонды детям и многие сомневались, что он так поступит. Однако 37-летний Александр, отмечает WSJ, сумел завоевать его доверие, пока подменял отца в деловых поездках.

Александр заявил, что продолжит поддерживать левых американских политиков и назвал себя более политически активным, чем отец. По словам Сороса-младшего, их взгляды с отцом совпадают, но он планирует активнее поддерживать избирательные права и право на аборты.