WSJ: финансист Джордж Сорос передаст сыну Александру бизнес на 25 миллиардов долларов

Финансист и инвестор Джордж Сорос передает младшему сыну Александру Соросу контроль над своим бизнесом стоимостью в 25 миллиардов долларов. Об этом 11 июня сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным издания, ранее Сорос не планировал передавать фонды детям и многие сомневались, что он так поступит. Однако
Александр заявил, что продолжит поддерживать левых американских политиков и назвал себя более политически активным, чем отец. По словам Сороса-младшего, их взгляды с отцом совпадают, но он планирует активнее поддерживать избирательные права и право на аборты.
Александр Сорос — единственный член семьи, который сможет контролировать компанию Soros Fund Management, управляющую ее состоянием. Также Александр остается председателем фондов «Открытое общество»* (организация признана нежелательной в РФ) и президентом в комитете политических действий Джорджа Сороса. Также Александр сообщил, что «как бы он ни хотел убрать деньги из политики, пока этим занимается другая сторона, придется тоже это делать», — так он прокомментировал возможное переизбрание Дональда Трампа в президенты США в следующем году.
*Организация признана нежелательной в РФ.