«Стройте у себя на огороде». По анонимной жалобе на Яхтенной сносят известный кошачий домик

Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пенсионерки встали на защиту кошачьих домиков в Приморском районе. По петербургской традиции разбирательство началось с анонимной жалобы. В администрации быстро потеряли терпение и постановили: уничтожить.

У пенсионерки Маргариты Борисовны день расписан. Ровно в 10 утра она выходит из дома и идет к трем кошачьим домикам у первого корпуса 9-го дома на Яхтенной улице. В это время хвостатых уже нет на месте, остаются только следы их пребывания. Маргарита Борисовна забирает недоеденное, меняет водичку, иногда наливает молока, насыпает корм или оставляет рыбу. Следующий обход она совершает в 10 вечера. Расписание не нарушается уже шесть лет.



«Это домики для упорядоченного кормления, — подчеркивает Маргарита Борисовна в разговоре с "Фонтанкой". — Люди идут мимо и могут что-то кинуть. У нас такого нет давно. Если у соседей что-то остается, они мне передают».

Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Три домика во дворах на Яхтенной появились в 2017 году. Тогда о них написали многие городские СМИ, отмечалось, что кошачьи апартаменты разметили строго на территории, где запрещен выгул собак.

Идея сколотить приют для уличных животных пришла жителю дома, блокаднику Борису Кадейкину. Сейчас ему 91 год , здоровье не позволяет активничать. «Но тогда он еще ездил по городу, где-то увидел и загорелся идеей. Уговорил нас с мужем и взял на себя все расходы на материалы. Сказал, пусть будут у животных нормальные места для кормления, где можно скрыться от дождя и снега», — рассказывает дочь Бориса Кузьмича Екатерина.



Местные жители воспринимали домики как элемент благоустройства. Ведь благодаря им не только не разносится грязь, но и двор приобрел более уютный вид.

В конце апреля в ГУЖА Приморского района поступило сообщение с жалобой на самовольное благоустройство. Жалобщик прикрепил фото газона с кошачьим домиком и заключил: «Мусор на газоне». При этом территория была чистой, без фантиков и окурков. Маргарита Борисовна собрала лист подписей и пришла на прием к начальнику отдела благоустройства Приморского района, но понимания у него не встретила.



Во двор на Яхтенную пригнали трактор и четверых рабочих. Их встретили пенсионерки Маргарита Борисовна и Екатерина. После перепалки один из домиков был передвинут, но не сломан. По словам Екатерины, домик поставили у дороги, там ветер и пыль, «животным явно не понравится». На этом история не закончилась.

Позже выяснилось, что кляузу через сайт госуслуг подал Антон П . Найти такого соседа в 14-подъездном доме пенсионерки не смогли. В жалобе речь шла только об одном домике, который стоит на муниципальной территории. Два других размещены на придомовой — пока их не трогают, но пенсионерки уверены: они следующие на очереди.



Активистки связались с ГУЖА Приморского района. Там им объяснили, что, согласно постановлению Госстроя, домики для кошек не входят в перечень элементов благоустройства, а значит являются крупногабаритным мусором.

Пенсионерки потребовали «распоряжение вышестоящего начальства» о сносе.

«Стройте домики у себя на огороде, а не на территории ЗОП (земля общего пользования)», — вспоминают женщины ответ ГУЖА.

Теперь Екатерина недоуменно присылает фотографии черных пакетов с мусором и кошачьего домика и удивляется: лежат на одной территории, что из этого мусор?

Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Нигде в городе никому не мешают эти домики. Наоборот, депутат Федотов берет под защиту их в Красносельском районе. У нас пришли и вот этим трактором перенесли домик. Когда нужно дырку в асфальте заделать, не дождешься, а тут домик помешал, сразу приехали», — рассуждает Екатерина.



В администрации Приморского района «Фонтанке» уточнили, что на домик поступило много жалоб, хотя корреспондент не увидел ни одной на портале «Наш Санкт-Петербург». Анонимы сообщили об антисанитарии и намекнули на то, что разводят в домиках не котов, а крыс. Местной жительнице был предложен мирный вариант решения проблемы — размещение домика на придомовой территории, но передвинутое с помощью трактора сооружение спустя время вернулось на первоначальные позиции. Бдительные соседи это заметили и пожаловались на невыполненные обещания. Тогда чиновники решили рубить с плеча: домик будет уничтожен. Также в администрации добавили, что в Приморском районе есть согласованные конструкции. Чтобы их установить, нужно собрать подписи собственников. Во дворе на Яхтенной этого сделано не было.



Ранее из-за анонимной жалобы коммунальщики собирались ликвидировать библиотеку в парадной на Васильевском острове. Полки с книгами украшали лестницу три года, пока на нее не обратили внимание в соцсетях. Жалобы, на которые обязаны реагировать чиновники и организации, остаются инструментом выяснения отношений. Иногда — как в случае с массовыми кляузами на остекление балконов — это вынуждает городские власти принимать специальные законы.



Что касается использования дворов, то «Фонтанка» неоднократно рассказывала об их двойственном статусе. Многие по умолчанию считают их общедомовым имуществом и начинают благоустраивать, однако если земля формально не включена в границы придомового участка — любые самовольные конструкции на ней оказываются для чиновников вне закона, как бы они ни нравились местным жителям.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

