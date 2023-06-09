Суд в Петербурге отправил в колонию обидчиков пастора в Песочном и несчастного влюбленного

Санкт-Петербургский горсуд огласил приговор в отношении участников группы налетчиков. Им также припомнили похищение ради любви.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 июня, на скамье подсудимых оказались Александр Бойцов, Константин Пржесмицкий, Виктор Шевченко, Евгений Шустров, обвиняемые в разбойном нападении и незаконном обороте оружия. А также Альберт Текеев и Аслан Темирбулатов, обвиняемые в пособничестве в угоне и похищении.
По версии следствия, в апреле 2019 года Бойцов и Шевченко получили информацию о том, что в частном доме в Песочном может быть крупная сумма денег. Они привлекли остальных участников, приобрели оружие: пистолеты Glock и Browning Hi-Power, пистолет-пулемет «Скорпион», а также боеприпасы. Мужчины вошли утром 19 апреля в дом пастора, избили его, привязали скотчем к стулу. После чего похитили из помещения 400 тысяч в рублях и евро, а также цепочку из металла желтого цвета.
А в марте 2021 года помощью группы воспользовался мужчина, которому не ответила взаимностью девушка экс-вратаря хоккейного «Динамо». Её похитили вместе с машиной и увезли за город. А Текеев с другом должен был «спасти» девушку, как рыцарь.
Суд оправдал всех подсудимых по статье о бандитизме. В остальном их признали виновными. Шустров отправится в колонию строгого режима на 12 лет, Бойцов — на 10, Шевченко — на 9, Текеев — на 7, Темирбулатов — на 6 лет, а Пржесмицкий будет отбывать 2 года в колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Ему было зачтено время, проведенное под арестом, и его освободили в зале суда.