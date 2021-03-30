FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Сюрприз» для любимой за полмиллиона. В Петербурге арестовали предполагаемых похитителей девушки экс-вратаря «Динамо»

Суд отправил под арест укравших возлюбленную бывшего вратаря «Динамо»

В Петербурге избрали меру пресечения предполагаемому организатору похищения молодой горожанки Аслану Темирбулатову, а также одному из его возможных сообщников — Игорю Кучеренко. Об этом 30 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Как удалось установить в ходе предварительного следствия, в начале марта этого года Темирбулатов вступил в преступный сговор, направленный на организацию похищения, с Кучеренко, Шустровым и неустановленным мужчиной. Последним за реализацию плана было обещано 500 тысяч рублей.

Далее он сообщил им о месте её проживания, а также передал хомуты и шокер. После этого в 11 утра 12 марта, нанятая им троица подкараулила девушку у одного из домов на Ординарной улице и напала на неё, когда она находилась в принадлежащем ей автомобиле «Мерседес-Бенц Е400».

Пересадив её на пассажирское сиденье, они подавили сопротивление при помощи шокера, нанесли не менее трёх ударов по голове, надели на неё тканевый пакет и повезли в СНТ «Лебедь», расположенное во Всеволожском районе Ленобласти. Прибыв на место, они связали руки похищенной за спиной, используя хомуты и скотч, и заперли в доме. Она пробыла там до пяти вечера того же дня, после чего самостоятельно покинула территорию дачного участка.

Темирбулатов, оспаривающий свою причастность к преступлению, и его защитник возражали против ареста, заявив, что он не собирается угрожать потерпевшей и у него не было умысла на похищение. По их словам, это был сюрприз. Они просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кучеренко и его адвокат также сообщили суду, что не оспаривают его причастность, скрываться и угрожать он не намерен, имеет постоянный источник дохода, положительно характеризуется по месту работы, а также планирует зарегистрировать брак в августе этого года.

Петроградский районный суд заключил их под стражу до 12 мая. Аналогичная мера пресечения ранее была избрана ещё одному возможному исполнителю похищения — Шустрову.

Как писала «Фонтанка», жертвой похищения стала 23-летняя девушка бывшего вратаря молодёжного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург». По информации издания, «сюрприз», о котором говорили взятые под стражу, придумал 28-летний Альберт из Кисловодска, который не смог смириться с тем, что дама его сердца предпочла ему другого.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260650801
По их словам, это был сюрприз

Три раза по голове и шокером!
Вот это сюрприз!
265040341
Последним за реализацию плана было обещано 500 тысяч рублей ??? ..... у его же нет денег, похоже сказки про любовь это отмазка для следствия, похищение было с целью выкупа.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний