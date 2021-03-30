«Сюрприз» для любимой за полмиллиона. В Петербурге арестовали предполагаемых похитителей девушки экс-вратаря «Динамо»

В Петербурге избрали меру пресечения предполагаемому организатору похищения молодой горожанки Аслану Темирбулатову, а также одному из его возможных сообщников — Игорю Кучеренко. Об этом 30 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Как удалось установить в ходе предварительного следствия, в начале марта этого года Темирбулатов вступил в преступный сговор, направленный на организацию похищения, с Кучеренко, Шустровым и неустановленным мужчиной. Последним за реализацию плана было обещано 500 тысяч рублей.

Далее он сообщил им о месте её проживания, а также передал хомуты и шокер. После этого в 11 утра 12 марта, нанятая им троица подкараулила девушку у одного из домов на Ординарной улице и напала на неё, когда она находилась в принадлежащем ей автомобиле «Мерседес-Бенц Е400». Пересадив её на пассажирское сиденье, они подавили сопротивление при помощи шокера, нанесли не менее трёх ударов по голове, надели на неё тканевый пакет и повезли в СНТ «Лебедь», расположенное во Всеволожском районе Ленобласти. Прибыв на место, они связали руки похищенной за спиной, используя хомуты и скотч, и заперли в доме. Она пробыла там до пяти вечера того же дня, после чего самостоятельно покинула территорию дачного участка. Темирбулатов, оспаривающий свою причастность к преступлению, и его защитник возражали против ареста, заявив, что он не собирается угрожать потерпевшей и у него не было умысла на похищение. По их словам, это был сюрприз. Они просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.