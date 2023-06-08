Бывший генсек НАТО: Некоторые члены альянса могут отправить войска на Украину

Некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, если альянс не предоставит Киеву гарантий. Речь идет о Польше и странах Прибалтики. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает британская газета The Guardian.



«Польша активно занимается оказанием конкретной помощи Украине. И я бы не исключал, что в этом контексте Польша будет действовать еще сильнее на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность ввода войск на землю», — сказал он в интервью изданию.