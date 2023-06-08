    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, ю-з

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.46eur87.17

    Бывший генсек НАТО: Некоторые члены альянса могут отправить войска на Украину

    7725
    49 комментариев

    Некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, если альянс не предоставит Киеву гарантий. Речь идет о Польше и странах Прибалтики. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает британская газета The Guardian.

    «Польша активно занимается оказанием конкретной помощи Украине. И я бы не исключал, что в этом контексте Польша будет действовать еще сильнее на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность ввода войск на землю», — сказал он в интервью изданию.

    По словам Расмуссена, Польша может задуматься о входе на Украину, если Киев «ничего не получит» на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

    Также бывший генсек НАТО призвал не недооценивать «чувства поляков», потому что Западная Европа долго не прислушивалась к словам Польши об «истинном русском менталитете».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НАТОКонфликт на Украине
    ЛАЙК14
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 49

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    49
    close