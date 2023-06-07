Водитель ВАЗ, насмерть сбившего ребенка на севере Петербурга, сам пришел в отдел. Полиция в этот момент проводила у него обыск

Мужчина, который был за рулем ВАЗ 2115 и сбил ребенка в Выборгском районе Петербурга, сам явился в отдел полиции. В этот момент оперативники заходили в квартиру, где он живет с гражданской женой.
34-летний уроженец Волгоградской области пришел в 58 отдел с явкой с повинной, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Автомобиль, на котором было совершено преступление, нашли в кустах на севере города.
К этому момент была установлена личность владелицы машины — ею оказалась гражданская жена водителя. Квартиру, где жила пара, обыскивают.
Помимо того, что мужчина родом из Волгоградской области, известно, что местные приставы знают его как человека с небезупречной кредитной историей. В отношении него возбуждено несколько исполнительных производств, общий счёт превышает 300 тысяч.
10-летнего мальчика, который гулял вместе с няней, сбили во время пересечения дороги на зеленый на Выборгском шоссе. Женщина, не дожидаясь скорой, повезла ребенка в больницу. Спасти его врачи не смогли. Возбуждено уголовное дело.