    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, ю-з

    764мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.25eur86.95

    Водитель ВАЗ, насмерть сбившего ребенка на севере Петербурга, сам пришел в отдел. Полиция в этот момент проводила у него обыск

    1319
    обсудить

    Мужчина, который был за рулем ВАЗ 2115 и сбил ребенка в Выборгском районе Петербурга, сам явился в отдел полиции. В этот момент оперативники заходили в квартиру, где он живет с гражданской женой.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    34-летний уроженец Волгоградской области пришел в 58 отдел с явкой с повинной, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Автомобиль, на котором было совершено преступление, нашли в кустах на севере города.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    К этому момент была установлена личность владелицы машины — ею оказалась гражданская жена водителя. Квартиру, где жила пара, обыскивают.

    Помимо того, что мужчина родом из Волгоградской области, известно, что местные приставы знают его как человека с небезупречной кредитной историей. В отношении него возбуждено несколько исполнительных производств, общий счёт превышает 300 тысяч.

    10-летнего мальчика, который гулял вместе с няней, сбили во время пересечения дороги на зеленый на Выборгском шоссе. Женщина, не дожидаясь скорой, повезла ребенка в больницу. Спасти его врачи не смогли. Возбуждено уголовное дело.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с погибшимЗадержаниеЯвка с повиннойСбили ребенка на зебре
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close