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    Взрыв на Университетской

    Укрывал и сбивал со следа. Приютившего Трепову* после теракта в Петербурге оставили под домашним арестом

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    Лето дома проведёт 27-летний Дмитрий Касинцев, в квартире которого задержали подозреваемую в теракте на Университетской набережной в Петербурге. Так 7 июня решил Выборгский районный суд.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Касинцеву продлили меру пресечения и оставили его под домашним арестом до 7 сентября. Ему вменяют статью 205.6 УК — несообщение о преступлении террористического характера.

    Следствие настаивает, что Касинцев не только знал о причастности Дарьи Треповой* к взрыву и гибели военкора Владлена Татарского и скрывал её в своей квартире на улице Фёдора Абрамова, но и сбивал полицию и ФСБ со следа, лукавя в ответ на вопросы о её местонахождении.

    Верхняя планка наказания за несообщение — год лишения свободы. От ответственности могут освободить, если молчать о супруге или близком родственнике.

    Трепова содержится под стражей в Москве, 1 июня меру пресечения продлили до сентября.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». Момент взрыва попал на видео.

    По данным следствия, Трепова принесла в кафе начинённую взрывчаткой статуэтку и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. Он погиб, сорок человек обратились за медицинской помощью.

    Девушку задержали на Парнасе, «Фонтанка» рассказывала подробности её допроса.

    *Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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