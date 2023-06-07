Укрывал и сбивал со следа. Приютившего Трепову* после теракта в Петербурге оставили под домашним арестом

Лето дома проведёт 27-летний Дмитрий Касинцев, в квартире которого задержали подозреваемую в теракте на Университетской набережной в Петербурге. Так 7 июня решил Выборгский районный суд.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Касинцеву продлили меру пресечения и оставили его под домашним арестом до 7 сентября. Ему вменяют статью 205.6 УК — несообщение о преступлении террористического характера.

Следствие настаивает, что Касинцев не только знал о причастности Дарьи Треповой* к взрыву и гибели военкора Владлена Татарского и скрывал её в своей квартире на улице Фёдора Абрамова, но и сбивал полицию и ФСБ со следа, лукавя в ответ на вопросы о её местонахождении.