Укрывал и сбивал со следа. Приютившего Трепову* после теракта в Петербурге оставили под домашним арестом

Лето дома проведёт 27-летний Дмитрий Касинцев, в квартире которого задержали подозреваемую в теракте на Университетской набережной в Петербурге. Так 7 июня решил Выборгский районный суд.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Касинцеву продлили меру пресечения и оставили его под домашним арестом до 7 сентября. Ему вменяют статью 205.6 УК — несообщение о преступлении террористического характера.
Следствие настаивает, что Касинцев не только знал о причастности Дарьи Треповой* к взрыву и гибели военкора Владлена Татарского и скрывал её в своей квартире на улице Фёдора Абрамова, но и сбивал полицию и ФСБ со следа, лукавя в ответ на вопросы о её местонахождении.
Верхняя планка наказания за несообщение — год лишения свободы. От ответственности могут освободить, если молчать о супруге или близком родственнике.
Трепова содержится под стражей в Москве, 1 июня меру пресечения продлили до сентября.
Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». Момент взрыва попал на видео.
По данным следствия, Трепова принесла в кафе начинённую взрывчаткой статуэтку и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. Он погиб, сорок человек обратились за медицинской помощью.
Девушку задержали на Парнасе, «Фонтанка» рассказывала подробности её допроса.
*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга