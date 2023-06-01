Треповой* продлили арест по делу о теракте, в ходе которого погиб Владлен Татарский

Дарье Треповой* (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продлили арест по делу о взрыве на Университетской набережной. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Басманного райсуда Москвы.



По ходатайству следствия Трепова останется под стражей до 2 сентября. Ходатайство защиты и самой фигурантки о смягчении меры пресечения не удовлетворили.

Трепову арестовали 4 апреля. Ее обвиняют в теракте, повлекшем смерть человека, и незаконном ношении взрывных устройств, оба эпизода — группой лиц. Следствие полагает, что 2 апреля Трепова принесла в кафе на Университетской набережной начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину), который проводил там творческую встречу.