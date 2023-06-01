Треповой* продлили арест по делу о теракте, в ходе которого погиб Владлен Татарский

Дарье Треповой* (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продлили арест по делу о взрыве на Университетской набережной. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Басманного райсуда Москвы.
По ходатайству следствия Трепова останется под стражей до 2 сентября. Ходатайство защиты и самой фигурантки о смягчении меры пресечения не удовлетворили.
Трепову арестовали 4 апреля. Ее обвиняют в теракте, повлекшем смерть человека, и незаконном ношении взрывных устройств, оба эпизода — группой лиц. Следствие полагает, что 2 апреля Трепова принесла в кафе на Университетской набережной начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину), который проводил там творческую встречу.
Ранее Следственный комитет заочно предъявил обвинение в руководстве совершением теракта украинскому журналисту Роману Попкову* (также внесен в список террористов и экстремистов), объявленному в федеральный Следствие полагает, что Попков переписывался с Треповой в соцсетях и давал ей указания по подготовке взрыва.
*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.