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    Взрыв на Университетской

    Треповой* продлили арест по делу о теракте, в ходе которого погиб Владлен Татарский

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    1 комментарий

    Дарье Треповой* (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продлили арест по делу о взрыве на Университетской набережной. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Басманного райсуда Москвы.

    По ходатайству следствия Трепова останется под стражей до 2 сентября. Ходатайство защиты и самой фигурантки о смягчении меры пресечения не удовлетворили.

    Трепову арестовали 4 апреля. Ее обвиняют в теракте, повлекшем смерть человека, и незаконном ношении взрывных устройств, оба эпизода — группой лиц. Следствие полагает, что 2 апреля Трепова принесла в кафе на Университетской набережной начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину), который проводил там творческую встречу.

    Ранее Следственный комитет заочно предъявил обвинение в руководстве совершением теракта украинскому журналисту Роману Попкову* (также внесен в список террористов и экстремистов), объявленному в федеральный Следствие полагает, что Попков переписывался с Треповой в соцсетях и давал ей указания по подготовке взрыва.

    *Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    Дарья ТреповаСудВзрыв на Университетской набережной
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    Комментарии 1

    Гость01 Июн 2023 в 17:36
    не знаем никакого Татарского. был такой Фомин - большой поклонник П.Н. Краснова.
    Знаем такую картину - товарищ Ленин очищает Землю от нечисти.
    Свободу чистильщикам!
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