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    На ЗСД сгорел легковой автомобиль

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    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Движение по Западному скоростному диаметру Петербурга утром 7 июня на время ограничил автомобильный пожар. На магистрали вспыхнул легковой автомобиль.

    В 11:18 в дежурную службу поступило сообщение о пожаре на ЗСД в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу. Загорелся автомобиль Ford. На кадрах, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как полыхает передняя часть стоящего в крайней правой полосе легкового автомобиля. Место происшествия огорожено службами магистрали. Как уточняется в приложении «Ваш ЗСД», пожар случился на Центральном участке при заезде с набережной Екатерингофки в сторону южной развязки с КАД.

    Потушили автомобиль в 11:41. Огонь уничтожил сгораемые части машины, сведений о пострадавших в МЧС не поступало. Движение на участке, по данным «Яндекс.Пробок», не затруднено.

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