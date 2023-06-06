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    «Прощай, домик»: Жители Каховки обнаружили дом, плывущий по Днепру

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    Жилой дом, предположительно расположенный на одном из островов ниже Каховской гидроэлектростанции, смыло мощным течением Днепра. Видеозапись с места происшествия 6 июня публикует telegram-канал «Говорит Москва».

    «Водичка поднялась. «Весело». Давай, домик, прощай», — заявил автор видеозаписи.

    На кадрах видно, как сильным течением Днепра уносит жилой дом, от которого видна только бордовая крыша. Вслед за домом в реке оказался бытовой мусор.

    Дом смыло после ночных взрывов на Каховской ГЭС. Сейчас жителям Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов Херсонской области присылают предупреждения от МЧС РФ об угрозе затопления. Властями введен режим ЧС. Территории трех населенных пунктов уже полностью затоплены.

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