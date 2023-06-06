После разрушения Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта

Три населенных пункта полностью затопило в Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС. Об этом 6 июня заявил глава местной администрации Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.



Масштабы разрушений, в том числе инфраструктуры, он оценил как «катастрофичные». По его словам, из прибрежных сел эвакуировали уже около 900 человек. Он добавил, что идет нерегулируемый сброс воды, поэтому в Новой Каховке она поднялась на 10 метров, максимально может дойти до 12 метров.



В зону возможного подтопления могут попасть больше десятка населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек. Правительство Херсонской области и МЧС России контролируют ситуацию в районах левого берега Днепра, эвакуация людей идет планово, сообщили в телеграм-канале администрации региона.

