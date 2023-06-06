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    После разрушения Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта

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    Три населенных пункта полностью затопило в Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС. Об этом 6 июня заявил глава местной администрации Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

    Масштабы разрушений, в том числе инфраструктуры, он оценил как «катастрофичные». По его словам, из прибрежных сел эвакуировали уже около 900 человек. Он добавил, что идет нерегулируемый сброс воды, поэтому в Новой Каховке она поднялась на 10 метров, максимально может дойти до 12 метров.

    В зону возможного подтопления могут попасть больше десятка населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек. Правительство Херсонской области и МЧС России контролируют ситуацию в районах левого берега Днепра, эвакуация людей идет планово, сообщили в телеграм-канале администрации региона.

    Власти призвали жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов собрать личные вещи и документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления населенных пунктов Херсонской области.

    О частичном разрушении дамбы в результате взрыва стало известно в ночь на 6 июня. «Фонтанка» показывала последствия с воздуха: ГЭС практически исчезла, уровень воды продолжает расти.

    В Кремле назвали ЧП диверсией Украины. Администрация Новокаховского городского округа винит Киев. Как заявляют, удар предположительно наносился из РСЗО «Ольха» (РС-2). Украинский лидер Владимир Зеленский говорит о «российских террористах». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков решительно отрицает причастность России.

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