Мужчина с пистолетом возвращал свою личность на Муринской дороге

Потерявшийся во времени и пространстве мужчина пугал жильцов дома в Красногвардейском районе Петербурга оружием и мольбами об идентификации. С последним помогли росгвардейцы.



О задержании нарушителя спокойствия жилого дома на Муринской дороге 6 июня сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Первой на человека с пистолетом, который бродил по парадной, накануне наткнулась девочка.



Сбежав, она поделилась увиденным с родителями. Те поспешили пересказать всё оператору «112».