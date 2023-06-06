Мужчина с пистолетом возвращал свою личность на Муринской дороге

Потерявшийся во времени и пространстве мужчина пугал жильцов дома в Красногвардейском районе Петербурга оружием и мольбами об идентификации. С последним помогли росгвардейцы.
О задержании нарушителя спокойствия жилого дома на Муринской дороге 6 июня сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Первой на человека с пистолетом, который бродил по парадной, накануне наткнулась девочка.
Сбежав, она поделилась увиденным с родителями. Те поспешили пересказать всё оператору «112».
Приехавший на место наряд Росгвардии нашёл ещё одну местную жительницу, не разминувшуюся с вооружённым мужчиной. Ей не посчастливилось оказаться с ним в лифте. По словам женщины, пассажир демонстрировал пистолет и явные признаки неадекватности, повторяя вопросы, где он находится и как его зовут.
Росгвардейцы помогли найти ответ на оба. Прошлое 59-летнего потерявшегося намекает, что травматический МР-79–9ТМ в его руках особо опасен. Мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Трезветь и вспоминать, откуда у него пистолет и где документы, уехал в 66-й отдел полиции.