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    Мужчина с пистолетом возвращал свою личность на Муринской дороге

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    Потерявшийся во времени и пространстве мужчина пугал жильцов дома в Красногвардейском районе Петербурга оружием и мольбами об идентификации. С последним помогли росгвардейцы.

    О задержании нарушителя спокойствия жилого дома на Муринской дороге 6 июня сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Первой на человека с пистолетом, который бродил по парадной, накануне наткнулась девочка.

    Сбежав, она поделилась увиденным с родителями. Те поспешили пересказать всё оператору «112».

    Фото: Канал Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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    Приехавший на место наряд Росгвардии нашёл ещё одну местную жительницу, не разминувшуюся с вооружённым мужчиной. Ей не посчастливилось оказаться с ним в лифте. По словам женщины, пассажир демонстрировал пистолет и явные признаки неадекватности, повторяя вопросы, где он находится и как его зовут.

    Фото: Канал Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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    Росгвардейцы помогли найти ответ на оба. Прошлое 59-летнего потерявшегося намекает, что травматический МР-79–9ТМ в его руках особо опасен. Мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

    Трезветь и вспоминать, откуда у него пистолет и где документы, уехал в 66-й отдел полиции.

    Фото: Канал Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
    Фото: Канал Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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