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    «Иногда человек напивается». Вспоминаем пять скандальных концертов российских звезд

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    11 комментариев

    Группа «Три дня дождя» закрылась на неопределенный срок. Виной тому скандальный концерт в Екатеринбурге, во время которого вокалист Глеб Викторов лежал пьяный на сцене. Извиняться за всё пришлось музыкальному продюсеру лейбла IZBA, но горькое послевкусие у фанатов, выкладывающих неоднозначные видео с концерта, всё же осталось.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя ситуацию, заявила, что исполнители не имеют права выходить на сцену в пьяном состоянии, «и неважно, патриот человек или нет». Следом Мизулина вспомнила и другие похожие скандалы, подчеркнув, что «государство должно всё же четко регулировать концертную деятельность и не допускать подобных ситуаций».

    Мы тоже напрягли память и вспомнили пять скандальных выступлений российских артистов — некоторые из них наступали на одни и те же грабли по нескольку раз. Подробнее — в нашей видеоновости.

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    Комментарии 11

    Kostiks05 Июн 2023 в 22:28
    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя ситуацию, заявила, что исполнители не имеют права выходить на сцену в пьяном состоянии, «и неважно, патриот человек или нет» - удивительно))) т.е., кто-то считает, что если исполнитель строит из себя патриота, то к нему за пьянку можно быть снисходительнее?)
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 22:23
    Какая публика такой и репертуар...)это все работало в каких то узких кругах..закрытых клубах..но когда это самое"не для всех" постепенно трансформируется в "поп"..и преподносится как массовое..слушают уже "все"..то конеЧно эту лавочку закроют..вот к примеру Продиджи были..там и нюхали и курили..а вылезло это все в массы??да никто даже не знает..потомучто во главу угла у них было творчество..все слушали именно их музыку и никому не было дела на их личную жизнь..ну единицы фанаты не в счёт..тчк
    +2−0
    Гость05 Июн 2023 в 22:10
    Это не музыкант. Это пьяное быдло, которое к сцене и близко подпускать нельзя
    +0−0
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