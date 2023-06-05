«Иногда человек напивается». Вспоминаем пять скандальных концертов российских звезд

Группа «Три дня дождя» закрылась на неопределенный срок. Виной тому скандальный концерт в Екатеринбурге, во время которого вокалист Глеб Викторов лежал пьяный на сцене. Извиняться за всё пришлось музыкальному продюсеру лейбла IZBA, но горькое послевкусие у фанатов, выкладывающих неоднозначные видео с концерта, всё же осталось.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя ситуацию, заявила, что исполнители не имеют права выходить на сцену в пьяном состоянии, «и неважно, патриот человек или нет». Следом Мизулина вспомнила и другие похожие скандалы, подчеркнув, что «государство должно всё же четко регулировать концертную деятельность и не допускать подобных ситуаций».
Мы тоже напрягли память и вспомнили пять скандальных выступлений российских артистов — некоторые из них наступали на одни и те же грабли по нескольку раз. Подробнее — в нашей видеоновости.