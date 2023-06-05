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    Стало известно, как будет выглядеть новая 16-этажная гостиница на Охте

    5 комментариев

    Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик для новой гостиницы по адресу: пр. Энергетиков, д. 6, к. 2. Ранее инвестор говорил, что на самом деле объект будет по сути апартаментами.

    Изображение согласованного облика будущего здания опубликовано на сайте КГА, само решение, судя по всему, принято 30 мая. Речь идет об участке на набережной Охты, чуть западнее моста Энергетиков.

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    Ранее построить гостиницу по этому адресу собиралась Группа «ПИК», а конкретнее — АО «Специализированный застройщик "Ладожский"». Разрешение на строительство получено в конце прошлого года, при этом, как писал «Деловой Петербург», инвестор подчеркивал, что это будет не классическая гостиница, а сервисные апартаменты.

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    ОхтаКГАПетербург
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    Комментарии 5

    pgrad05 Июн 2023 в 13:01
    Квадратно-ублюдочное убожество. Архитекторов и проектировщиков находят в детском садике, где они еще никак не наигрались в кубики, - и за 3 копейки отправляют играться на стройку. И там они портят городскую среду.
    +2−0
    ИннаСув05 Июн 2023 в 12:59
    Только что была публикация, что даже на ПМЭФ гостиницы не заполнены (вообще впервые в истории). Так зачем еще новые строить?
    +3−0
    Slava_Rossii205 Июн 2023 в 12:56
    Ну и зачем такой архитектурный примитив на набережной? Неужели не могли что-то поинтереснее наваять?
    +4−1
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