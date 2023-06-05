Стало известно, как будет выглядеть новая 16-этажная гостиница на Охте

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик для новой гостиницы по адресу: пр. Энергетиков , д. 6 , к. 2 . Ранее инвестор говорил, что на самом деле объект будет по сути апартаментами.



Изображение согласованного облика будущего здания опубликовано на сайте КГА, само решение, судя по всему, принято 30 мая . Речь идет об участке на набережной Охты, чуть западнее моста Энергетиков.