Стало известно, как будет выглядеть новая 16-этажная гостиница на Охте

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик для новой гостиницы по адресу:
Изображение согласованного облика будущего здания опубликовано на сайте КГА, само решение, судя по всему, принято
Ранее построить гостиницу по этому адресу собиралась Группа «ПИК», а конкретнее — АО «Специализированный застройщик "Ладожский"». Разрешение на строительство получено в конце прошлого года, при этом, как писал «Деловой Петербург», инвестор подчеркивал, что это будет не классическая гостиница, а сервисные апартаменты.