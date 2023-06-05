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    ТАСС: В ДНР задержали последнего из семи сбежавших из воинской части экс-заключенных

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    12 комментариев

    Силовики задержали в Донецкой народной республике (ДНР) последнего из семи бывших заключенных, которые самовольно покинули воинскую часть в районе Соледара. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Обстоятельства задержания агентство не уточняет.

    О побеге с оружием бывших заключенных из воинской части в районе Соледара стало известно в конце мая. Троих задержали в кафе Брянки в ЛНР в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного застрелили сами сбежавшие, потому что он хотел сдаться, уточняет ТАСС.

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    Комментарии 12

    Гость05 Июн 2023 в 10:15
    10-й год Независимости....
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 10:11
    Что такое ДНР?
    +0−1
    Zet05 Июн 2023 в 10:06
    Героический боевой путь...
    +0−1
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