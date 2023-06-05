ТАСС: В ДНР задержали последнего из семи сбежавших из воинской части экс-заключенных

Силовики задержали в Донецкой народной республике (ДНР) последнего из семи бывших заключенных, которые самовольно покинули воинскую часть в районе Соледара. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства задержания агентство не уточняет.

О побеге с оружием бывших заключенных из воинской части в районе Соледара стало известно в конце мая. Троих задержали в кафе Брянки в ЛНР в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного застрелили сами сбежавшие, потому что он хотел сдаться, уточняет ТАСС.