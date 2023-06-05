Машина горит, внутри лежит человек — страшный пожар случился в Гатчине

Полиция Гатчинского района Ленинградской области расследует автомобильный пожар. Подробности стали известны «Фонтанке» 5 июня.



Администратор хостела на улице Володарского в Гатчине в воскресенье в половине седьмого утра заметил, что на улице горит машина, а в ней лежит человек. Очевидец позвонил в 112, пожарные прибыли через несколько минут, и уже в 7:10 на месте была следственно-оперативная группа.



К их приезду «Рено Меган» выгорел полностью. На заднем сиденье нашли погибшего мужчину — обгоревший труп. Это был 59-летний владелец машины, житель Починка (Приозерский район Ленобласти). Он хорошо знаком полиции, его несколько раз судили за уголовные преступления, в июне прошлого года освободили из зала суда. Тело отправлено в морг для установления причины смерти.

