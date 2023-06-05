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    Машина горит, внутри лежит человек — страшный пожар случился в Гатчине

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    3 комментария

    Полиция Гатчинского района Ленинградской области расследует автомобильный пожар. Подробности стали известны «Фонтанке» 5 июня.

    Администратор хостела на улице Володарского в Гатчине в воскресенье в половине седьмого утра заметил, что на улице горит машина, а в ней лежит человек. Очевидец позвонил в 112, пожарные прибыли через несколько минут, и уже в 7:10 на месте была следственно-оперативная группа.

    К их приезду «Рено Меган» выгорел полностью. На заднем сиденье нашли погибшего мужчину — обгоревший труп. Это был 59-летний владелец машины, житель Починка (Приозерский район Ленобласти). Он хорошо знаком полиции, его несколько раз судили за уголовные преступления, в июне прошлого года освободили из зала суда. Тело отправлено в морг для установления причины смерти.

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    Комментарии 3

    Гость05 Июн 2023 в 09:29
    Подсудимый, находящийся под стражей, подлежит освобождению В ЗАЛЕ суда а не ИЗ зала суда.
    Доколе ?
    +0−1
    Гость05 Июн 2023 в 09:06
    Ну наверно кто то присудил ему смертный приговор.
    +0−0
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