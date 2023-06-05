Больше 15 человек оказались в полиции после одиночных акций в Петербурге

Несколько человек вышли на одиночные пикеты в Петербурге днем в воскресенье, 4 июня. Не обошлось без задержаний.



По данным «Фонтанки», в полиции оказались 17-18 человек. СМИ пишут, что из отделов людей отпускали с протоколами по статье о нарушении режима повышенной готовности.