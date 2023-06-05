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    Больше 15 человек оказались в полиции после одиночных акций в Петербурге

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    1 комментарий

    Несколько человек вышли на одиночные пикеты в Петербурге днем в воскресенье, 4 июня. Не обошлось без задержаний.

    По данным «Фонтанки», в полиции оказались 17-18 человек. СМИ пишут, что из отделов людей отпускали с протоколами по статье о нарушении режима повышенной готовности.

    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
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    Наш корреспондент стал свидетелем задержания около пяти человек у Гостиного двора. Одна из женщин кричала пацифистские лозунги и говорила, что осуждает действия полицейских. Очевидцы рассказывали, что среди задержанных были люди, которые стояли с плакатами.

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    По данным СМИ, задержания людей, вышедших на одиночные пикеты, сегодня также были в Москве, Калининграде, Красноярске и ряде других городов.

    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Гость05 Июн 2023 в 00:33
    Одна из женщин кричала пацифистские лозунги и говорила, что осуждает действия полицейских.
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