Петербургские лоси отращивают рога – скоро они начнут ветвиться

Читательница «Фонтанки» Наталья
Скоро лоси в окрестностях Петербурга обзаведутся роскошными ветвистыми рогами. Пока они не такие впечатляющие – но уже появились.
Снимок лося с рожками 3 июня публикует автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Пока рога растут, самцы относятся к ним очень бережно – их легко повредить.
«Мне даже удалось заснять, как лось бережно почесывает эти места своим коленом. А на днях тот же самый самец появился перед камерой с уже хорошо заметными отростками, которые пока еще мягкие, и покрыты тонкой бархатистой кожицей», – отмечает специалист.
В Ленобласти живет около 24 тысяч лосей, но есть они и в самом Петербурге – в этом году насчитали 32. Например, двух молодых лосей заметил читатель «Фонтанки» в районе Обухово.
Ранее «Фонтанка» показывала лося с мохнатыми рогами в Нижне-Свирском заповеднике