Петербургские лоси отращивают рога – скоро они начнут ветвиться

Скоро лоси в окрестностях Петербурга обзаведутся роскошными ветвистыми рогами. Пока они не такие впечатляющие – но уже появились.



Снимок лося с рожками 3 июня публикует автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Пока рога растут, самцы относятся к ним очень бережно – их легко повредить.