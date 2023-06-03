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    Петербургские лоси отращивают рога – скоро они начнут ветвиться

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    2 комментария

    Читательница «Фонтанки» Наталья

    Скоро лоси в окрестностях Петербурга обзаведутся роскошными ветвистыми рогами. Пока они не такие впечатляющие – но уже появились.

    Снимок лося с рожками 3 июня публикует автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Пока рога растут, самцы относятся к ним очень бережно – их легко повредить.

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    «Мне даже удалось заснять, как лось бережно почесывает эти места своим коленом. А на днях тот же самый самец появился перед камерой с уже хорошо заметными отростками, которые пока еще мягкие, и покрыты тонкой бархатистой кожицей», – отмечает специалист.

    В Ленобласти живет около 24 тысяч лосей, но есть они и в самом Петербурге – в этом году насчитали 32. Например, двух молодых лосей заметил читатель «Фонтанки» в районе Обухово.

    Ранее «Фонтанка» показывала лося с мохнатыми рогами в Нижне-Свирском заповеднике

    Фото: Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть

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    Комментарии 2

    triton197703 Июн 2023 в 23:04
    Лосяры матереют)
    +0−0
    Михаил Микушин03 Июн 2023 в 22:48
    Лось растит свои рога
    Потому, что жизнь - борьба!

    (С)
    +1−0
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