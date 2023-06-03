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    В деле петербургского логиста, обвиняемого в сексуальном насилии над своими детьми, появился эпизод с детским порно

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    В деле логиста из Петербурга и его супруги, которых обвиняют в развращении и насилии над приемным сыном и родной дочерью, появился еще один эпизод. Следствие полагает, что они снимали порно с участием пятерых детей.

    Уголовное дело было возбуждено накануне, стало известно «Фонтанке» 3 июня. Фигурантов обвиняют по п. «а», «б», «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетних, не достигших 14 лет, для изготовления порно с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Следствие полагает, что в 2021 году супруги снимали порно в Калининском районе — дома, в неустановленной парадной и в раздевалке детской школы искусств. Потерпевшими, по предварительным данным, были дети 2010, 2011 и 2012 годов рождения.

    Фигуранты остаются под стражей.

    В марте в отношении логиста возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей. Следствие установило, что с 2020 по 2022 год фигурант приставал в парадной к детям 2011 и 2012 годов рождения.

    В октябре «Фонтанка» писала, что в деле появилась еще одна жертва — ученик детской школы искусств. Изначально супругов арестовали по делу о сексуальном насилии над новорожденной дочерью и приемным сыном.

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