В деле петербургского логиста, обвиняемого в сексуальном насилии над своими детьми, появился эпизод с детским порно

В деле логиста из Петербурга и его супруги, которых обвиняют в развращении и насилии над приемным сыном и родной дочерью, появился еще один эпизод. Следствие полагает, что они снимали порно с участием пятерых детей.



Уголовное дело было возбуждено накануне, стало известно «Фонтанке» 3 июня. Фигурантов обвиняют по п. «а», «б», «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетних, не достигших 14 лет, для изготовления порно с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Следствие полагает, что в 2021 году супруги снимали порно в Калининском районе — дома, в неустановленной парадной и в раздевалке детской школы искусств. Потерпевшими, по предварительным данным, были дети 2010, 2011 и 2012 годов рождения.

