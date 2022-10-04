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    В деле логиста из Петербурга, обвиненного в сексуальном насилии над собственными детьми, появилась еще одна жертва и детская школа искусств

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    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска нашли еще одну жертву, которая стала объектом взрослого внимания петербургского логиста. Это выяснила «Фонтанка» 4 октября.

    12-летнего мальчика житель Калининского района якобы зажал в раздевалке детской школы искусств, куда ходил его пасынок. Было это в мае 2022 года.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

    Мужчина и его супруга находятся в СИЗО по обвинению в развращении и насилии над приемным сыном и родной дочерью.

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