В деле логиста из Петербурга, обвиненного в сексуальном насилии над собственными детьми, появилась еще одна жертва и детская школа искусств

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска нашли еще одну жертву, которая стала объектом взрослого внимания петербургского логиста. Это выяснила «Фонтанка» 4 октября.
12-летнего мальчика житель Калининского района якобы зажал в раздевалке детской школы искусств, куда ходил его пасынок. Было это в мае 2022 года.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Мужчина и его супруга находятся в СИЗО по обвинению в развращении и насилии над приемным сыном и родной дочерью.