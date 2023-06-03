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    Три миллиарда, и китайцы не против. Смольный увидел инвестора для завода туристических автобусов Golden Dragon

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    5 комментариев

    Правительство Санкт-Петербурга, китайский автобусный лидер Golden Dragon и группа «Сотранс» готовы построить завод туристических автобусов для рынка России. Необходимо 3 года, 3 млрд и выполнение обязательств каждой из сторон.

    Вице-губернатор по транспорту и промышленной политике Смольного Кирилл Поляков 2 июня встретился на площадке «Невской ратуши» с представителями завода Xiamen Golden Dragon Bus и официальным дистрибьютором китайской компании в РФ «Техцентры Сотранс». Стороны ведут переговоры о строительстве в Петербурге завода по производству туристических автобусов для российского рынка. «Фонтанка» выяснила, кто теперь за что отвечает и когда появятся новые рабочие места в экономике города.

    По информации нашего издания, китайская структура готова поставить технологию и компоненты (заметим, Китай, как всегда, не вкладывает, а продает компетенции). Инвестиции в объеме под 3 млрд в возведение завода по сборке туристических автобусов и дальнейшее управление процессом взяла на себя петербургская компания «Техцентры Сотранс». Смольный должен подыскать территорию под объект, причем не менее 50 тысяч квадратных метров. Временная дистанция проекта составляет примерно два с половиной года.

    Справка:

    Компания Xiamen Golden Dragon Bus Co., LTD — 100-процентная государственная компания, основанная в 1992 году (кстати, в провинции Фуцзянь, которую в свое время возглавлял Си Цзиньпин). Компания разрабатывает и производит автобусы среднего и большого класса, владеет тремя заводами общей площадью 960 тысяч квадратных метров, выпускает более 60 000 единиц техники ежегодно, занимает первое место по поставке автобусов в КНР. Они экспортируются в 80 стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Причем в Таиланде и Тайване ими уже организована сборка по принципу частичной локализации.

    ООО «Техцентры Сотранс» входят в орбиту Федеральной транспортной компании «Сотранс», работающей на рынке грузоперевозок с 2006 года (изначально «Сотранс» появился в 1992 году). В 2023 году реализован проект по производству полуприцепов на территории Ленобласти. Также «Техцентры Сотранс» заключили 17 мая договор с «Пассажиравтотрансом» на поставку 8 туристических автобусов Golden Dragon на 117, 840 млн рублей.

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    Комментарии 5

    26586993703 Июн 2023 в 13:44
    Китай, как всегда, не вкладывает...))
    Вот что понятно из этой статьи, первое, у компании «Техцентры Сотранс» нет 3 млрд и она обязательно возмет "кредит" у государства, под постройку завода для сборки этих автобусов, иначе не понятно зачем это им нужно вообще, они же являются официальным дистрибьютором китайской компании, а договор с «Пассажиравтотрансом» на поставку 8 туристических автобусов Golden Dragon на 117, 840 млн рублей, вообще ни очем, при 3млрд вклада, как то не убедительны эти 117, 840 млн, причем большуюю их часть нужно отдать еще китайцам за автобусы.
    Маржа за полученые от Китая как официальным дистрибьютором автобусы и собраные в России не увеличится.
    Это обычный распил, а будет ли какой либо завод построен, это еще вопрос
    +2−0
    Гость03 Июн 2023 в 13:38
    Туристских автобусов.
    Впрочем, этого корреспондента бесполезно учить... 🥴
    +0−1
    Гость03 Июн 2023 в 13:36
    А когда-то были на дорогах "Икарусы" и "ЛАЗ"ы....давно это было
    +0−1
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