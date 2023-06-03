Три миллиарда, и китайцы не против. Смольный увидел инвестора для завода туристических автобусов Golden Dragon

Правительство Санкт-Петербурга, китайский автобусный лидер Golden Dragon и группа «Сотранс» готовы построить завод туристических автобусов для рынка России. Необходимо 3 года, 3 млрд и выполнение обязательств каждой из сторон.

Вице-губернатор по транспорту и промышленной политике Смольного Кирилл Поляков 2 июня встретился на площадке «Невской ратуши» с представителями завода Xiamen Golden Dragon Bus и официальным дистрибьютором китайской компании в РФ «Техцентры Сотранс». Стороны ведут переговоры о строительстве в Петербурге завода по производству туристических автобусов для российского рынка. «Фонтанка» выяснила, кто теперь за что отвечает и когда появятся новые рабочие места в экономике города.

По информации нашего издания, китайская структура готова поставить технологию и компоненты (заметим, Китай, как всегда, не вкладывает, а продает компетенции). Инвестиции в объеме под 3 млрд в возведение завода по сборке туристических автобусов и дальнейшее управление процессом взяла на себя петербургская компания «Техцентры Сотранс». Смольный должен подыскать территорию под объект, причем не менее 50 тысяч квадратных метров. Временная дистанция проекта составляет примерно два с половиной года.

Справка:

Компания Xiamen Golden Dragon Bus Co., LTD — 100-процентная государственная компания, основанная в 1992 году (кстати, в провинции Фуцзянь, которую в свое время возглавлял Си Цзиньпин). Компания разрабатывает и производит автобусы среднего и большого класса, владеет тремя заводами общей площадью 960 тысяч квадратных метров, выпускает более 60 000 единиц техники ежегодно, занимает первое место по поставке автобусов в КНР. Они экспортируются в 80 стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Причем в Таиланде и Тайване ими уже организована сборка по принципу частичной локализации.