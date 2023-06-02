Гладков: в белгородских селах, откуда отселены люди, начали кормить животных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что местные власти начали кормить животных в селах региона, оставленных хозяевами при выезде с обстреливаемых территорий. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает «Интерфакс».

«С сегодняшнего дня домашних животных начали кормить. Корм для животных передан во все села, где отселены люди, и в Шебекино. Команда дана», — сказал Гладков во время прямого эфира в социальных сетях.

Недавно заместитель главы региона Юлия Щедрина сообщила, что обстановка пока не позволяет осуществить эвакуацию животных.