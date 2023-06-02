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    Гладков: в белгородских селах, откуда отселены люди, начали кормить животных

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    8 комментариев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что местные власти начали кормить животных в селах региона, оставленных хозяевами при выезде с обстреливаемых территорий. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает «Интерфакс».

    «С сегодняшнего дня домашних животных начали кормить. Корм для животных передан во все села, где отселены люди, и в Шебекино. Команда дана», — сказал Гладков во время прямого эфира в социальных сетях.

    Недавно заместитель главы региона Юлия Щедрина сообщила, что обстановка пока не позволяет осуществить эвакуацию животных.

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    Белгородская областьВячеслав Гладков
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    Комментарии 8

    Заливщик голосовых планок02 Июн 2023 в 22:05
    Верю Губернатору Гладкову как самому себе!
    +0−0
    Рострелли02 Июн 2023 в 21:56
    Животину реально жалко.
    +3−0
    Гость02 Июн 2023 в 21:43
    Купленная новость.
    +0−0
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