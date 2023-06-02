Министр обороны Великобритании: В ближайшее время Украину не пригласят вступить в НАТО

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украину не пригласят вступить в альянс. Об этом 2 июня сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

По его словам, в НАТО сохраняются разногласия по поводу вступления Киева. «Мы должны быть реалистами и говорить: в Вильнюсе этого не произойдет, этого не произойдет в ближайшее время», — сказал глава британского военного ведомства.

Также Уоллес отметил, что НАТО и Европейский союз не должны повторять ошибки прошлого и давать чрезмерные обещания таким странам как Украина. Министр обороны Великобритании уточнил, что ряд стран готовы заключить с Украиной «пакты о взаимной обороне» и принять долгосрочные планы по наращиванию военного потенциала.