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    Министр обороны Великобритании: В ближайшее время Украину не пригласят вступить в НАТО

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    19 комментариев

    На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украину не пригласят вступить в альянс. Об этом 2 июня сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

    По его словам, в НАТО сохраняются разногласия по поводу вступления Киева. «Мы должны быть реалистами и говорить: в Вильнюсе этого не произойдет, этого не произойдет в ближайшее время», — сказал глава британского военного ведомства.

    Также Уоллес отметил, что НАТО и Европейский союз не должны повторять ошибки прошлого и давать чрезмерные обещания таким странам как Украина. Министр обороны Великобритании уточнил, что ряд стран готовы заключить с Украиной «пакты о взаимной обороне» и принять долгосрочные планы по наращиванию военного потенциала.

    Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

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    НАТОУкраинаВеликобританияБен Уоллес
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    Комментарии 19

    Гость02 Июн 2023 в 15:22
    Украина в авторитете у мира, а капитан команды КВН "95 квартал" принимается с уважением во всем мире, в отличие от невыездного сонцеликого
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 15:01
    Слушайте, а как вы видите себе максимально позитивно сценарий?

    Вот достигли всех целей СВО, Украина подписала капитуляцию... Ну и пускай ещё Балтийские страны.. Ну и Польша, чтоб два раза вставать. Ну и Германия - по традиции.

    Дальше что? Финляндия выйдет из НАТО? Снимут все санкции? Бизнесмены всех стран решат, что Россия - отличная страна для вложения своих денег? Экономика станет цвести и пахнуть? В чём победа то заключается?

    Без сарказма спрашиваю. Реально хочется услышать обоснованное мнение тех, кто так думает.
    +2−1
    Гость02 Июн 2023 в 14:57
    Печалька у ципсоты
    +4−3
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